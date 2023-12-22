22歲數學天才拒絕麻省理工！出家12年後還俗「高調宣布結婚」

▲北大數學天才柳智宇宣布結婚。（圖／翻攝自南風窗）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸天才數學家柳智宇22歲時就獲得國際奧林匹克數學競賽金牌、保送北大、獲得麻省理工學院全額獎學金……，可在2010年夏天，他沒有赴美讀書，而是打包行李上山出家，2022年宣布還俗。最近，他近況曝光，受訪宣布自己已經結婚。

據《九派新聞》報導，柳智宇稱，無論出家或是還俗，在佛門或在家，都是一種不同生活方式的選擇。走入佛門是因為想要探索自己的內心，後來發現自己的心更希望貼近社會大眾。透過心理學這條路來幫助別人，自己是很喜歡的。

柳智宇也分享了和妻子相戀的細節，說戀愛也是一種修行。

柳智宇，這位曾經的天才數學家，獲得擁有國際數學奧林匹克競賽滿分金牌、麻省理工學院全額獎學金，卻選擇在24歲時出家為僧。2022年春節，柳智宇還俗。之後到心理諮商公司任職，帶領十餘人的小團隊，開發心理學課程。

▲柳智宇（右二）在俄羅斯舉行的第31屆數學奧林匹克循環賽中奪得中國唯一一枚金牌。（圖／翻攝自南風窗）

2022年12月9日，柳智宇曾在自己的帳號宣告戀愛的消息，柳智宇透露，女友也是一位修行者，他還在「出家」的時候已認識對方，但互相沒說過什麼話。還俗之後隨著互相了解加深，他感覺兩人個性相投、三觀匹配，就向對方告白。

柳智宇先前也提到，女友不想受到關注，兩人想低調一點。