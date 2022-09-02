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大陸 大陸焦點 特派現場

獲MIT全額獎學金！超級天才突出家　月賺9萬「要那麼多錢幹啥」

▲▼ 柳智宇。（圖／翻攝自微博）

▲ 柳智宇。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

22歲時的柳智宇保送北京大學、獲得麻省理工學院全額獎學金，是外界眼中不折不扣的天才，然而他卻選擇上山出家，法名「賢宇」，修行12年後他已經悄然還俗，如今在心理咨詢公司，甚至主動要求降薪，「你說我要那麼多錢幹啥？」

據《快新聞》報導，柳智宇滿足了人們對天才的想像，2010年夏天本應赴美讀書的他上山出家了，在北京西山腳下的龍泉寺成為一名出家法師，法名「賢宇」。

據柳智宇的大學同學回憶，他大學入學不久，他加盟了北大禪學社，長年堅持吃素，性格比較內向，為人很平和，大學期間沒聽説有什麼感情糾葛。

他受訪時表示不後悔這個決定，「這對我和父母來說都是一件很重要的事，意味著我真正獨立，可能獨立的方式比較特別。」

▲▼ 柳智宇。（圖／翻攝自微博）

▲柳智宇如今入職心裡諮詢公司。（圖／翻攝自微博）

修行12年後，柳智宇去年已經還俗，自述有種「輕鬆自由，雲淡風輕」的感覺。他5月入職了一家心理咨詢公司，作為事業部部長，帶領十餘人的小團隊，開發心理學課程。

柳智宇最初月薪3萬元（人民幣，下同，約新台幣13.3萬元），但他嫌多，主動要求降到2萬元（約新台幣9萬元），和其他員工一樣，「我不買房、不買車，更不想生孩子，你說我要那麼多錢幹啥？還不如多奉獻給大家。」

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