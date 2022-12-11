陸「天才少年」棄獎學金出家　12年後還俗「宣布戀愛了！」

▲柳智宇12年前突然出家，震驚各界。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「天才少年」柳智宇曾以滿分摘得國際奧林匹克數學競賽金牌，並保送北京大學，但後來卻突然出家，震驚各界至於，父母也憂愁到一夜白頭。最近，柳智宇在網路上發了影片，表示自己已經還俗，還找到了戀人，雙方父母已經見過面。

柳智宇說，自己已經找到了戀人，兩人平時一起修行，很滿意現在的生活狀態，自己之前身體不太好，認識戀人之後狀態逐漸變好，也感謝對方的支持與幫助。

柳智宇提到，創業之後有不少女性聯繫他，他希望能給女友安全感，所以才會發影片公開戀情，「我出家時就認識她了，但當時不是很熟，只是知道有這個人，還俗之後在微信上有一些聯繫。」

▼柳智宇宣布自己戀愛了。（圖／翻攝微博）



柳智宇透露，女朋友也學佛，性格成熟穩重，也活潑開朗，「性格比較相投，她很會照顧人，符合我的標準。」

柳智宇還說，兩人已與雙方父母見面，但考慮到舉行婚禮很容易被人拍，女朋友不想受到關注，所以兩人想低調一點。

柳智宇1988年出生於湖北武漢，就讀武漢華師一附中時，以滿分摘得國際奧林匹克數學競賽金牌，並在畢業後被保送至北京大學數學系。

2010年，柳智宇放棄美國麻省理工學院的獎學金，突然在北京西山腳下的龍泉寺出家，法號賢宇。

2018年龍泉寺爆出法師性侵醜聞，柳智宇決定離開，轉往其他寺院修行，並在2022年春節還俗，從事起心理諮商的工作。

▼柳智宇目前從事心理諮商相關工作。（圖／翻攝微博）

