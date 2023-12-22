▲陳其邁輔選高中同窗許智傑。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁21日晚間前往鳳山海洋夜市，輔選高中同窗、鳳山立委候選人許智傑。時值冬至前夕，陳其邁一行人從海洋夜市口開始拜票，沿途遇到無數熱情民眾索要自拍和合照，他也來者不拒，三步一合照五步一自拍，他並稱讚許智傑，以前人稱「高雄小金剛」，現在已經進化成守護高雄發展的大金剛，絕對是民眾最好的「傑出選擇」。

▲▼陳其邁輔選許智傑，沿路遇到熱情民眾上前合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁和許智傑是高中同窗，今晚替同學站台，除了原本既有的婆媽粉絲，這次還遇到三五成群，結伴逛夜市的國、高中學生圍上自拍，儼然化身為「孩子王」的陳其邁，粉絲客群也從婆媽橫跨到國高中生。

▲一行人在鳳山海洋夜市拜票時，許多支持者熱情上前求簽名合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

或許今天受到年輕粉絲的啟發，陳其邁在走到彈珠台前時，特地坐下來與許智傑和陪同掃街的議員林智鴻重溫兒時回憶，專注投放彈珠和撥拉推桿的陳其邁，口中唸唸有詞，不時和許智傑交頭接耳，一秒變回「陳三歲」。

▲▼陳其邁輔選高中同窗秒變「陳三歲」，讚許智傑已進化變大金剛。（圖／記者賴文萱翻攝）

此後一行人來到甜品店，陳其邁與立委許智傑、議員林智鴻和在地里長蔡秀寶一起，用一碗熱呼呼的應景湯圓提前過冬至。陳其邁也不忘此行目的，拿出「他4我同學，招商三井Lalaport來高雄」手板，向鳳山區選民大力推薦同窗好友。

陳其邁提到許智傑不僅把大型購物中心找來鳳山，橫跨鳳山的捷運黃線，就是因為有許智傑在中央爭取資源才能順利開工。