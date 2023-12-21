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蔡銘軒批家族佔國有地「還施壓超貸」　馬文君競辦：將提告！

▲民進黨立委候選人蔡銘軒要求馬文君家族說明是否以特權施壓水里鄉農會超貸3240萬。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

▲民進黨立委候選人蔡銘軒要求馬文君家族說明是否以特權施壓水里鄉農會超貸3240萬。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選，藍綠兩軍持續衝刺肉搏，藍委馬文君繼爆出潛艦洩密及豪華莊園違建風波後，家族近日又陷入超貸疑雲，綠營對手蔡銘軒今公開要求其說明，是否以特權施壓水里鄉農會核准馬文君之弟，以不值錢的「溪底地」貸款3240萬。

對此，馬文君競選辦公室回應，貸款金額多寡取決於金融機構的專業評估、貸款人的還款能力和信用，使用「超貸」一詞實為抹黑。

馬文君的胞弟馬長風遭爆在埔里鎮擁有6筆農牧用地，其中有4筆為耕種價值不高的「溪底地」；蔡銘軒今天召開記者會指出，據附近居民表示，該地以前是一片荒地，且屬國有地，馬父馬榮吉於埔里鎮長任內開挖並施作堤防，而後占用再申購，曾任國大代表的馬長風，再於2020年間據此跨區向水里鄉農會成功申請超過3000萬的農地貸款，「是否依靠特權？」他要求馬文君說明。

蔡銘軒表示，透過農會農地貸款取得的資金，須用於改善農業經營、購買農用設備等相關用途，有些農會在受理大額貸款時還會要求提供農業營運計畫和資金用途報告書；但馬長風貸款案曾被國稅局認證不符合農地農用，核貸後3年也未執行任何農業經營獲改善，一直是雜草叢生的無管理狀態，他質疑大筆貸款流向不明，甚至可能用於炒作其他土地。

蔡銘軒痛批，埔里鄉親讓馬文君家族兩代擔任40多年公職，馬家卻利用法令巧門到處圈地、公產變私產，滿足發財的慾望來踐踏鄉親的期望，若馬文君不一次說清楚，將每週都會開記者會揭弊。

▲民進黨立委候選人蔡銘軒要求馬文君家族說明是否以特權施壓水里鄉農會超貸3240萬。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

水里鄉農會於20日解釋，在馬長風用以申請貸款的6筆土地中，農會只對其中有價值的2筆作估價，因這些土地相鄰，因此一起做貸款設定。

馬文君競選辦公室也作出澄清，馬弟用於貸款的土地為私有地，並非公有地，否則早就被民進黨政府告上法院無數次，蔡銘軒所提「開挖並施作堤防，而後占用再申購」云云，皆屬子虛烏有，馬長風也將提告加重誹謗，同時大酸蔡是把每個公職人員都當作副總統賴清德，可任意占用國有地作私人庭園、還能佔用河道養錦鯉。

馬文君競辦強調，貸款金額多寡為金融機構本於其專業評估，只要具備還款能力且不還款成為呆帳，就不能用以貸款金額多寡或是「超貸」一詞來抹黑對手，「造謠抹黑的記者會就算天天開，能做的還是造謠抹黑」，才是真正辜負草屯鄉親對他的期望。

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