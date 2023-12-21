寒流來襲！新北啟動避寒機制　朱惕之夜訪獨居長者

▲新北市副市長朱惕之（左1）和社會局長李美珍（左3）、土城區長周晉平（左4）等人，專程前往土城關懷訪視獨居長者。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

寒流來襲！中央氣象署預測新北市空曠地區將降至7至8度，越晚越冷，新北市EOC立即啟動避寒機制，副市長朱惕之於今（21日）晚上7點半，和社會局長李美珍、消防局副局長陳國忠、土城區長周晉平等市府團隊，專程前往土城裕生路關懷訪視獨居長輩卓伯伯，除致贈棉被、厚外套、暖暖包和裝食物、保久乳的茄芷袋外，並提醒長輩要注意夜間防寒，如有身體不適，可以立即透過緊急救援系統呼叫中興保全或119，卓伯伯對於市府貼心的服務和關懷表示由衷感激。

卓伯伯今年75歲，因小時罹患小兒麻痺，領有身心障礙證明，他曾從事木工，後來擔任計程車駕駛，專門在松山機場排班，於幾年前退休。由於沒有結婚，親友又多在彰化，土城區公所將他列為獨居長輩關懷，平時由區公所和溫心天使提供問安和送餐服務。

▲朱惕之幫卓伯伯繫上保暖的圍巾，提醒他注意夜間保暖。

裕生里長楊忠富表示，卓伯伯與他剛好是彰化埤頭同鄉，因此有空時就會過來看他。兼任溫心天使的鄰長黃森田說，住在附近，彼此會相互走動關心。朱惕之說，這正是守望相助的精神，尤其里內有獨居長輩，更要彼此關懷照料。

社會局長李美珍表示，新北市列冊的獨居長輩有6533人，其中土城區有96人。為強化獨居長輩的關懷訪視，社會局特別製作了安心包，用有「台灣LV包」之稱的茄芷袋，內裝各式民生用品，做為關懷訪視之用。土城區長周晉平則表示，區公所每3個月會召開區里平台會議，關心區內獨居長輩。

▲朱惕之帶保暖物品探視土城獨居長輩卓伯伯。

朱惕之提醒，因天氣預報會連續低溫，要卓伯伯注意夜間保暖，使用熱水器要注意安全，如有任何需求，可以撥打市府1999服務專線，有緊急狀況時可以呼叫中保緊急救援系統，也可以撥打119報案電話。卓伯伯並當場按鈕測試中保，中保人員立即回應是否有任何需求？並提醒天冷要注意防範。

朱惕之表示，新北市EOC已啟動避寒機制，通令各區公所及民政、消防、衛生、警察等15個局處依規定執行相關工作，包含一氧化碳中毒防治、關懷弱勢族群、戶外作業勞工安全，並於各場所推播跑馬燈、張貼佈告欄及社群媒體等，宣導民眾注意早晚溫差及採行防寒保暖措施。

▲朱惕之也感謝裕生里長楊忠富（左）平時對獨居長輩的關懷。