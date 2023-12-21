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八里療養院舉辦「聖誕舞會」 200位病友齊聚一堂開心唱歌

▲▼八里療養院舉辦聖誕舞會 。（圖／八里療養願提供）

▲▼八里療養院舉辦聖誕活動 。（圖／八里療養院提供）

記者戴上容／新北報導

聖誕節將至，為了使病人感受到聖誕的歡樂與青春氛圍、增加時間定向感及肢體靈活度，衛生福利部八里療養院特別於今天(21日)在該院國際會議廳舉辦「溫清感恩慶聖誕」活動，由全體職能治療實習學生及職能治療師共同策劃，要帶給200位病人最特別的聖誕佳節回憶。

八里療養院長李新民親自參與主持及與病人同樂，他表示，除了醫藥的常規治療外，更透過多元的復健治療模式來幫助病人恢復及提升日常生活功能。醫院的病人在聖誕節當日參加充滿青春活力的聖誕舞會，可以讓病人們感受到節慶的喜樂氣氛、增加時間定向感及肢體靈活度。

▲▼八里療養院舉辦聖誕舞會 。（圖／八里療養願提供）

「溫清感恩慶聖誕」活動現場有近兩百位病友齊聚一堂，由昕典音樂社帶來的公益表演與全體職能治療實習學生帶來的椅子舞做為開場，之後安排熱舞時間、團康活動及聖誕歌曲教唱與大合唱，病友在職能治療活動中製作聖誕樹及聖誕節相關飾品。

職能治療師陳杏蘭指出，聖誕節是一個溫情、歡樂及感恩的美好節日，舉辦「溫情感恩慶聖誕」系列活動可以讓住院多年的精神病人有機會感受節日的氣氛，亦能透過舞會及團康活動的進行，讓病人有機會學習社交互動、運用肢體及展現自我；此外額外訓練病人加入主持群串場工作，可藉此展現個人優勢以達充權和賦能的效果。

職能治療科張自強主任則指出，該院常常舉辦各型配合節慶的活動有其特別的用意，例如：聖誕舞會、工作訓練病人尾牙、元宵猜燈謎、中秋烤肉等活動，除了可讓病人感受到季節的更替及享受喜慶外，更能增進病人的時間定向感。這次病人參與的聖誕舞會活動，更可幫助病人訓練平衡感、肢體協調度、增進專注力，以及因為舞會中的肢體動作而紓發心情、感受青春活力及增加自信心與成就感。

▲▼八里療養院舉辦聖誕舞會 。（圖／八里療養願提供）

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