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乳癌治療新知！病友與花蓮慈院開講座　醫：正念很重要

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度由TBCA乳癌病友協會與花蓮慈濟醫院合辦的「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」九日上午舉行，花蓮慈院乳房醫學中心主任張群明、血液腫瘤科朱崧肇醫師和癌症醫學中心理師廖胤凱分享乳癌治療新藥與轉移性荷爾蒙族群的治療方法，和如何利用正念釋放身心壓力，有超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲張群明主任指出，針對高復發風險的患者，可以考慮加上口服CDK 4/6抑制劑，或是口服化療藥物更近一步降低乳癌復發的風險。

張群明主任指出，早期荷爾蒙陽性乳癌病人約有30%復發的風險，針對高復發風險的患者，例如有淋巴結轉移、腫瘤較大、癌細胞的活性較高，可以考慮加上口服CDK 4/6抑制劑，或是口服化療藥物更近一步降低乳癌復發的風險。此外，對於乳癌轉移的患者，近年來有新的藥物「單株抗體與化療複合標靶藥物（ADC）」上市，在治療上可以將乳癌控制得更好，使患者生命更加延長。

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲朱崧肇醫師說明荷爾蒙陽性乳癌會受到女性荷爾蒙的刺激而生長，在臨床治療上會利用阻斷女性荷爾蒙路徑的策略來抑制荷爾蒙陽性乳癌細胞的生長。

朱崧肇醫師以轉移性荷爾蒙陽性乳癌為題，說明荷爾蒙陽性乳癌會受到女性荷爾蒙的刺激而生長，在臨床治療上會利用阻斷女性荷爾蒙路徑的策略來抑制荷爾蒙陽性乳癌細胞的生長。他表示，荷爾蒙受體陽性的腫瘤會優先進行抗荷爾蒙治療，若已嚴重內臟轉移，仍可先使用口服CDK 4/6抑制劑合併抗荷爾蒙的治療，將內臟轉移的腫瘤控制好，控制效果甚至比先使用化學治療還更好，副作用也較少，這也是治療轉移性乳癌的重要準則。

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲廖胤凱示範以「正念呼吸」的方式進入正念狀態，長期訓練更可以增加海馬迴體積、改善腦部功能，提高負面情緒被激發的閾值，降低情緒強度。

除了治療新知，病友的心理狀態也需要被關注。廖胤凱心理師表示，乳癌病友通常較易感到緊張，且自我要求高、不易表露心事，能夠以「正念」的方式有效改善焦慮。所謂正念，並非正向思考、轉念、內心平靜或正向的想法……等常被誤解的概念，而是人們對於「當下」有意識地覺察，並保持客觀、接納和不評判的態度。講座上，廖胤凱示範以「正念呼吸」的方式進入正念狀態，並說明正念不僅能穩定情緒，長期訓練更可以增加海馬迴體積、改善腦部功能，提高負面情緒被激發的閾值，降低情緒強度。

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

乳癌病友協會黃淑芳理事長說，雖然對於協會而言，可能是一年一次與花蓮乳癌病友的相聚，幸好有花蓮慈院成立慈馨乳癌病友聯誼會，長期陪伴病友勇敢面對檢查與治療，且每季邀約病友相聚分享抗癌心路歷程，透過相互交流，能帶給許多病友莫大的勇氣對抗病痛，讓每位病友知道自己在抗癌路上並不孤單。

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲乳癌病友協會黃淑芳理事長感恩花蓮慈院成立慈馨乳癌病友聯誼會，長期陪伴病友勇敢面對檢查與治療。

花蓮慈院乳房醫學中心跨團隊合作，提供一站式的便利就診流程以及個人化的精準醫療服務，依照患者的乳癌型態（荷爾蒙陽性，HER2陽性，三陰性）量身訂作治療計畫，治療選擇包括前導性化學或標靶治療、手術、重建、輔助性化學或標靶治療、放射線治療、抗荷爾蒙治療、免疫治療等等。

▲「慈馨聯誼病友會‧智慧病人醫學講座」超過五十位乳癌病友、家屬一同參與。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲講座最後，醫療團隊與乳癌病友及家屬更深入交流對抗乳癌經驗分享。

張群明主任表示，乳房醫學中心將持續舉辦慈馨病友聯誼會，邀請專家分享最新乳癌治療資訊，同時也希望透過病友分享與彼此打氣，鼓勵更多人走過病苦，活出精彩「馨」人生。
 

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