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陳建仁核定台中海線鐵路雙軌化　林靜儀一張圖還原完整歷程記錄

▲▼ 林靜儀,2024立委,2024六都立委,2024台中立委,2024縣市立委,陳建仁,中二選區,海線,雙軌,林佳龍,烏日 。（圖／林靜儀競選辦公室提供）

▲林靜儀透過臉書，感謝陳建仁來到選區宣布儘速核定海線鐵路雙軌計畫。（圖／林靜儀競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

行政院長陳建仁12月21日前往台中市視察「台中海線鐵路雙軌化」規劃辦理情形，民進黨立委侯選人林靜儀表示，非常感謝陳建仁來到選區宣布儘速核定海線鐵路雙軌計畫。

林靜儀透過臉書發文表示，海線鐵路雙軌計畫，過去從總統府秘書長林佳龍過去擔任台中市長時就積極推動，想要以此來縮減城鄉差距，提升海線城市的發展。

「在我當選中二選區的立委後，此案也成為我關注的重點交通建設。於是在我任期的第一次總質詢，便向當時的行政院長蘇貞昌極力爭取相關建設，想要繼續推動有利中二發展的交通建設」。

▲▼ 林靜儀,2024立委,2024六都立委,2024台中立委,2024縣市立委,陳建仁,中二選區,海線,雙軌,林佳龍,烏日 。（圖／林靜儀競選辦公室提供）

林靜儀指出，在總質詢後，她除了接續發文給交通部要求機關報告相關建設審查進度，更拜會交通部長要求部長務必要協助海線鐵路進度推展，也找請部長來中二選區進行會勘，甚至多次與民進黨籍委員，包括立法院副院長蔡其昌副院長、立委張廖萬堅及選區內的六位議員一起前往行政院向院長請願，最後也在交通委員會針對此議題進行質詢。

林靜儀表示，目前在談文至追分站的78.6公里中，仍有38.3公里尚為單線，這對於海線交通需求實在嚴重不足，在她與蔡其昌副持續關心下，經評估需要161.95億，來進行雙軌建設改善，這個計畫終於在12月8日可行性研究通過送進行政院。

高架化部分，林靜儀表示，交通部也一直都在等市府的資料，也需要市府同意依法部分負擔；到12月7日市府終於送了山海線高架計畫函報交通部，感謝市政府終於提出高架化需求，與雙軌可以一起評估進行，節省興建預算且降低興建時期的交通生活衝擊。

對於「台中海線鐵路雙軌化」計畫核定，林靜儀也批評對手國民黨立委候選人顏寬恒，她表示，對方趕在今天政院到場宣布前空口無憑的割稻尾，不會讓中二進步，自稱在地卻留下貪污圖利紀錄的家族，「烏日鐵路高架化」的關鍵在市府啟動以及地方配合款，當過立委的候選人竟然不清楚還要歸咎給中央，真的是沒專業只會跟著拜。

透過臉書發文說明推動「台中海線鐵路雙軌化」計畫的過程，林靜儀也呼籲台中鄉親支持她連任，繼續推動中二發展，讓有專業、肯為地方肯打拚的她繼續留在立法院。

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