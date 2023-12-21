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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德衝屏東造勢　喊墾丁變峇厘島、大鵬灣變夏威夷

▲▼「唱土地的歌，拚咱的希望」活動 賴清德 屏東縣。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德今天同台金曲客家歌手林生祥。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／屏東報導

民進黨總統候選人賴清德今（21）自宜蘭出發，出席各縣市「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，沿路行經花東，傍晚抵達屏東縣潮州鎮，支持者們共同拼出「選對的人」4個字。賴清德允諾，將推動高鐵南延屏東、開闢高雄屏東第二快速道路、屏南快速道路，也要推動文化觀光，把墾丁打造為「峇厘島」，把大鵬灣打造成「夏威夷」，讓屏東成為國際一流的度假勝地。

賴清德今天上午從宜蘭出發，出席宜蘭、花蓮、台東場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，傍晚4點多抵達國境之南屏東縣活動現場，現場約有近3千名鄉親齊聚，共同拼出「人」字。他現場與金曲客家歌手林生祥高唱台、客語版「路」，屏東縣長周春米、立委候選人鍾佳濱、徐富癸也同台，場面熱絡。

賴清德會中提出「均衡台灣國家建設計畫」，他說，首先是要讓高鐵來到屏東，開闢高雄屏東第二快速道路、屏南快速道路，打通屏東的任督二脈；其次對於屏東科學園區，將會成立實驗中學，推動產學合一，培育屏東在地的高科技人才，並發展智慧、農醫、綠色材料、太空科技等產業，他會將嘉義、台南、高雄、屏東串連起來，推動大南方科技S廊帶，帶動產業發展和投資規模，過去北部「好康的」應該都有了，北部要繼續發展，南部也要發展。

賴清德表示，屏東未來將成為推動新南向政策的縣市，第三個目標就是讓農業科技來到屏東，讓屏東成為農業科技的火車頭；第四是文化觀光要繼續來到屏東，屏東有這麼好的天然資源，政府應該把墾丁打造為「峇厘島」，把大鵬灣打造成「夏威夷」，讓屏東成為國際一流的度假勝地。

賴清德談及，第五個目標是地方醫療也應該來到屏東，他於閣揆任內核定屏東榮民總醫院，已經在去年啟用了，「誰核定的你們知不知道？賴清德，掌聲鼓勵一下，你們都把我忘記了」，不僅如此，政府也推動恆春旅遊醫院醫療大樓重建，未來還會再投資36億興建衛福部屏東醫院綜合大樓，其中包括內外科病房、隔離房、透析中心等。

▲▼「唱土地的歌，拚咱的希望」活動 賴清德 屏東縣。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民眾熱情與賴清德自拍留念。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼「唱土地的歌，拚咱的希望」活動 賴清德 屏東縣。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德今天下午出席屏東場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動。（圖／記者呂晏慈攝）

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