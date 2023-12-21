爸房間狂傳呻吟聲　激喊「高潮了」！她聽到超慌：媽媽不在家…

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

一名女網友透露，先前在家裡聽到男生的呻吟聲，原本以為是鄰居傳出來的，於是沒有太在意。不過幾天後又聽到同樣的聲音，不斷喊著「高潮了」，仔細一聽發現是爸爸房間傳來的，可是媽媽明明就不在家，讓她相當疑惑，但也沒勇氣確認，只好PO文詢問該如何面對這情況？

原PO在Dcard發文表示，前幾天下午她正戴著耳機看影片，突然聽到有奇怪的聲響，於是拿下耳機尋找聲音來源，發現是從牆壁另一端傳出來的，很明顯是男生的呻吟聲，一直喊著「高潮了」、「就是那裡」等字。她當時以為是附近鄰居愛愛太大聲，於是沒有多想就繼續看影片。

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過了幾天，同樣的聲音又把她吵醒，不斷喊著「高潮了」，她本想蓋上棉被繼續睡，不過仔細一聽，驚覺聲音是從爸爸房間傳來的，但那個時間媽媽不在家，「這個呻吟聲到底是怎樣？」可是觀察家裡也沒有其他女性，因此她一直很困惑，為何爸爸房間會傳出呻吟聲，但也不敢查明真相，「救命…我到底要怎麼面對我爸，我到底要怎麼繼續裝作若無其事？而且我現在很害怕之後再聽到那陣呻吟聲」。

文章曝光後，網友紛紛建議「如果是覺得太大聲，可以在母親不在的時候假裝抱怨，問爸爸跟隔壁鄰居熟不熟，請他向鄰居反應謎片的聲音太大聲了，爸爸聽到應該是會有自知之明」、「如果我是你的話，再聽到有這種『呻吟』聲的時候，就會故意把音樂放到超大聲的，讓你爸爸那邊聽得到，就會知道吵到你了，下次他就會小心」、「如果你覺得怪怪的又不敢直接講，就看看要不要跟媽媽講一下，說有聽到奇怪的聲音，讓她去跟爸爸溝通啊」。