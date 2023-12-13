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以前開車沒導航！「靠1神物」到目的地　全場認同：我爸超強

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲以前沒有導航的年代，爸爸靠地圖找路能力超強。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人到外縣市或出遊，都是靠導航帶路，而一名網友好奇拋問，以前開車沒有導航時，駕駛是如何開到目的地的呢？文章引發熱烈討論，網友笑虧「地圖還有超強記憶的爸爸」，若真的還是找不道路的話，就會問檳榔西施或小黃司機，「早期計程車大哥真的很強，認識的路超多！」

有網友在臉書《爆料公社》好奇發問，以前沒有衛星導航的時候，大家開車出門都是怎麼到達目的地的呢？

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有趣話題引來8千多名網友討論，紛紛湧現回憶「以前很好玩啊，問五個人，有五個都指不同方向，出去玩跟大冒險一樣，刺激又好玩」、「重點是以前的路沒那麼複雜啦」、「一天的路程改成五天，邊開邊玩，走到哪玩到哪，還蠻有趣的」、「以前號稱迴轉小王子，因為常開過頭」。

還有人笑虧，爸爸找路能力超強，「我也很佩服爸爸以前帶我們出門到陌生的地方，是怎麼到達目的地」、「腦袋+地圖就是最佳的導航系統」、「用嘴巴問路」、「車上都隨身帶地圖」、「看地圖+第六感」、「以前出門真的都必備地圖」、「看地圖超好玩」、「地圖還有超強記憶的爸爸」、「抱著一大本旅遊地圖，邊看邊開」、「手持一本地圖，台灣走透透」、「早期我爸爸那個年代的人，看地圖找路到達目的地真的很厲害」、「牽第一台摩托車時，我老爸送我一本大台北地圖」。

除了地圖之外，許多人也點名檳榔西施與小黃司機，他們可以清楚告訴怎麼走，「問檳榔姊妹花」、「問檳榔攤」、「早期計程車大哥真的很強，認識的路超多，甚至跨區都能夠知道」、「檳榔攤是最美的風景」、「所以以前的計程車司機記路都很強」、「選我正解～問檳榔西施」。

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