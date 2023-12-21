12項產品中止ECFA！一表看首波名單　學者籲談判解決

▲大陸宣布將終止12項ECFA（經濟合作架構協議）部分產品關稅減讓。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／台北報導

大陸今（21）日宣布，明年1月1日起，終止丙烯、間二甲苯等12項ECFA（兩岸經濟合作架構協議）部分產品關稅減讓。具體來看，12項產品未來若按「最惠國稅率」計算，氯仿(三氯甲烷)稅率調漲最高，將由0調整至10%。不過，台灣學者認為，實際後果還未能下定論，大陸主要希望透過此舉與台灣進行談判，並改善大陸產品受到的不公平對待。

▲12項被中止產品和大陸進口稅率 。（圖／記者蔡儀潔製圖）

據大陸官方公布內容，12項產品分別為丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿(三氯甲烷)、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。

按工業局公開資料，大陸進口關稅稅率設置最惠國稅率、協定稅率、特惠稅率、普通稅率、關稅配額稅率等稅率。目前台灣產品輸入至大陸，是適用最惠國稅率。兩岸洽簽的ECFA則是提供業者一個穩定貿易環境，於生效後最多2年分3次降為零關稅。

大陸商務部數據顯示，此番被中止關稅減讓的12項產品，出口至大陸的關稅均已降至0%。假設未來變為按「最惠國稅率」計算，則調高幅度在2%-10%不等。

▼ 丙烯稅率。（圖／翻攝自大陸商務部網站）

▲台大政治系教授左正東。（圖／記者李毓康攝）

不過，國立台灣大學政治系教授左正東向《東森新媒體ETtoday》表示，大陸與其他WTO成員一樣，對每個具體產品課稅方式和稅率，一般是在加入WTO前通過談判決定，現階段取消上述12項產品的免關稅待遇，未來到底如何課稅，還有很多不確定性。

左正東認為，如若未來按「最惠國稅率」計算，儘管部分產品漲幅為2%，但對企業而言，還會是造成競爭力面臨下降，和競爭對手處於劣勢。事實上，大陸此番舉動與過往做法一樣，像近年透過禁止輸入農漁產品等方式，逐步增加對台貿易壓力。

在左正東看來，大陸此舉主要希望達到2個目的，第一是讓台灣正視，如果不和大陸談判，台灣產品出口大陸市場就無法獲得保障；第二是大陸在對台貿易壁壘調查中，認定構成貿易壁壘，希望能改善大陸產品面臨的「不公平貿易」問題。

至於大陸在大選前拿ECFA「開刀」，左正東認為，此舉對選情影響不可預測，因為儘管企業可能會希望雙方談判，但也有民眾會對大陸制裁行動感到反感，不過無論如何，未來當選的候選人一定要能夠和大陸重啟官方談判，通過正常管道來解決貿易爭端。

值得關注的是，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今早明確指出，若兩岸在「九二共識」的基礎上，可重新協商解決經貿問題。行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮則表示，中國該份報告有4項不合理之處，呼籲雙方應依循WTO機制啟動協商，而非片面宣布制裁。