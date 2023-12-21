陸對ECFA出手目的為何？　張五岳提3點：有政治互信才有讓利

▲12項被中止產品出口大陸相關稅率 。（圖／記者蔡儀潔製圖）

記者蔡儀潔／台北報導

大陸今（21）日宣布將中止ECFA部分石化產品關稅減讓，共有12項產品受影響。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析道，大陸此舉主要想凸顯3個目的，分別是強調政治互信才有單邊的讓利、措施留有餘地及強調融合發展。

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（資料圖／記者蔡儀潔攝）

張五岳表示，此番被中止的均為石化業，而其在ECFA早收清單裡佔比約6.32%，平均關稅為2%-10%，總金額佔早收清單約10%，為20多億美元。

談起陸方目的，張五岳分析，首先要明確的是，對岸並不願看到兩岸走向關稅戰，關係因此逐步疏遠，最終演變成脫鉤跟斷鏈，然而如今拿12項產品中止ECFA，第一是希望向台灣強調有政治互信才有單邊的讓利；第二，此舉並非空包彈，會觀察選後結果而定；第三則是強調融合發展才能強大民族經濟。

如今距離2024大選不到30天，張五岳表示，此次被中止的僅是早收清單539項中的12項而已，預計陸方還會有下一步，但時間點還不清楚，「接下來要擔心汽車零配件等佔比較大的產品。」

國立台灣大學政治系教授左正東則指出，此舉對選情影響不可預測，因為儘管企業可能會希望雙方談判，但也有民眾會對大陸制裁行動感到反感，不過無論如何，未來當選的候選人一定要能夠和大陸重啟官方談判，通過正常管道來解決貿易爭端。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，支持相關主管部門採取中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。不過她也明確強調，若兩岸在「九二共識」的基礎上，可重新協商解決經貿問題。

陸委會下午回應稱，陸方應立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，以免進一步片面傷害多年來雙方建立的良好經貿關係。經濟部則表示，台廠本就已啟動全球布局、發展差異化商品，經濟部也會提供政策工具協助業者，中國此次片面行為對台灣出口影響有限。