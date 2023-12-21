全聯生鮮爆殺！火鍋肉片85折、茼蒿69折　天冷支援加料省一波

▲全聯支援消費者幫火鍋加料，明（12/22）起到明年元旦，有機葉菜類任選3包現折20元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

首波寒流報到後全台急凍，許多民眾紛紛吃鍋禦寒，全聯為了替消費者支援加料，推出一波生鮮爆殺，12/22-12/28期間「豬里肌薄切肉片」直接下殺85折，還有其他肉片、海鮮食材也特價；此外火鍋必加的茼蒿直接打69折，更有多達26款有機葉菜「任選3包現折20元」。

▲12/22-12/28推出「豬里肌薄切肉片」85折。（圖／業者提供）

全聯集結多款生鮮下殺，12/22-12/28推出「豬里肌薄切肉片」85折，100g特價36元；同期間海鮮食材「鮮凍大白蝦」單盒169元優惠。而12/22-1/4則有「黑豬梅花火鍋片」200g原價130元，特價115元，等於89折；「特選白肉火鍋片」200g特價105元，兩品合購208元，一起買最划算。單筆購買急凍鮮物任2件豬肉品項，登錄發票還能抽老爺酒店住宿券。

冬季也是葉菜類盛產的季節，吃鍋必加的茼蒿直接打69折，12/22-12/25原價52元，特價36元。12/22~1/1 期間，包括山茼蒿、小白菜、小松菜、空心菜、青江菜等多達26款有機葉菜（不含小農），任選3包現折20元（可累折），鼓勵消費者吃鍋時蔬菜加好加滿。

▲當季青森蘋果特賣中。（圖／業者提供）

全聯也是全台最會賣青森蘋果的通路，冬季時令水果首推王林蘋果#40，12/22-1/4特價55元、王林蘋果#46 特價39元、蜜富士蘋果#40 特價59元、蜜富士蘋果#46 特價49元，裸賣日本蘋果系列單筆滿200元，可現折10元。

旗下品牌美味堂同步響應冒煙商機，12/22-12/25薑母鴨、麻油雞單盒特價179元，只要簡單覆熱就能開鍋；飯後甜點推薦「荷蘭風牛奶鬆餅」，充滿奶蛋香，以直火慢烤後香味四溢，適合搭配鮮奶油、果醬，特價169元。

▲▼美味堂薑母鴨、麻油雞單盒特價179元，只要簡單覆熱就能開鍋。（圖／業者提供）

除此之外，為迎接12/22即將到來的冬至，全聯、美廉社也有冬至湯圓優惠，熱銷不敗的「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」，在全聯祭出「任選2盒82元」；網路討論度超高的新品「桂冠焦糖布丁湯圓」，是桂冠今年首度聯名三麗鷗家族之一「布丁狗」，每盒10粒，原價79元，全聯特價59元。

● 美廉社冬至湯圓、鍋物優惠

美廉社至12/22前也推出湯圓優惠，桂冠湯圓（鮮肉、花生、芝麻200g/小湯圓300g），任選2包88元（市價一包60元），買3包（含以上）還送桂冠冰淇淋90g一杯，數量有限，送完為止。

喜歡鹹湯圓口味的民眾，可自行搭配心樸台灣豬五花肉片200g每盒95元、雪白菇/鴻喜菇任選2包55元。

▲巷口超市美廉社推出冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

另外美廉社與外送平台foodpanda合作，即日起至12/23除了湯圓優惠外，消費滿449元，輸入折扣碼「一餓買美廉」再享82折優惠，最高可折抵150元，折扣碼每人限用一次，數量有限，兌完為止。

美廉社線上購物「Go美廉」也推出鍋物饗宴，新鮮8件組12/26前免運費，一組只要1,090元；經典台灣火鍋口味，四盒一組720元。