超市暖暖包下殺！「動漫系暖包+入浴劑」哆啦A夢、柯南造型超療癒

▲天氣一冷，民眾紛紛開始使用暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

記者林育綾／綜合報導

冷氣團來襲，民眾也開始搜刮暖暖包，美廉社、全聯推出「小白兔手握式暖暖包」特價；而同樣與美廉社所屬三商家購的藥妝店「Tomod’s特美事」也有暖暖包下殺，並集結多款人氣動漫推出抗寒小物，像是「哆啦A夢手握式暖暖包」，還有湯姆貓與傑利鼠、名偵探柯南、超人力霸王造型入浴球等，讓泡澡變得更療癒，十分搶手。

全聯自12/22起推出新一波檔期優惠，其中也包括經典人氣「小白兔暖暖包」每包10入，約持續20小時，特價115元（市價約166元）。

而巷口的美廉社自即日起至12/26，推出「日本小林製藥桐灰小白兔24hr手握式暖暖包10入」特價119元（原價159元）、「日本IRIS無尾熊手握式暖包10入」特價89元（原價119元）。

▲Tomod’s特美事藥妝集結動漫抗寒小物，造型暖暖包、入浴球都超療癒。（圖／業者提供）

另外，跟美廉社同樣所屬三商家購的旗下藥妝店「Tomod’s特美事」，即日起至12/27也有多款暖暖包下殺，像是「日本小林製藥桐灰小白兔24hr手握式暖暖包（30入）」市價480元，特價399元；超療癒的「哆啦A夢手握式暖暖包（10入）」原價249元，特價149元。

▲超療癒的「哆啦A夢手握式暖暖包（10入）」原價249元，特價149元。（示意圖／業者提供）

而寒冬泡澡必加的「入浴劑」也是人氣商品，「日本溫浴碳酸入浴劑16入」原價390元，特價269元； 「溫泡濃郁入浴錠12錠(奢華橘柚 /奢華檜木)」原價199元，特價169元 。「日本風味溫泉15入(露天湯/藥湯/溫泉鄉)」原價390元，特價299元 ；「日本白元濁湯紀行溫泉泡澡粉660g(清爽柑橘/金木犀桂/清雅檜木)」原價199元，特價139元。

▲動漫造型入浴球超療癒。（圖／業者提供）

還有多款人氣動漫造型的入浴球，像是「三麗鷗家族」、「超人力霸王」入浴球原價160元，特價145元；另有「湯姆貓與傑利鼠」、「名偵探柯南」、「星之卡比」造型入浴球，原價180元，特價169元，讓泡澡不僅抗寒、舒緩疲憊，也因為動漫造型帶來療癒好心情。