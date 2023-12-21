全聯、美廉社「湯圓2盒更划算」！超人氣「焦糖布丁湯圓」限時特價

▲全聯推出冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冷氣團報到，加上明（12/22）迎接冬至，超市也相繼推出湯圓優惠！其中熱銷不敗的「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」在全聯祭出任選2盒82元；還有近期掀起話題的桂冠X布丁狗聯名「焦糖布丁湯圓」也有特價。而美廉社也推出2盒特價、買3盒還送冰淇淋，搭配菇類也有優惠。

全聯統計截至2023年11月底，湯圓熱銷前6名為「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓」、「桂冠冷凍小湯圓、芝麻小湯圓」、「佳味食品客家鹹湯圓」，而為了迎接冬至，12/24前經典不敗人氣首選「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」推出單盒特價42元，任2盒82元，平均每盒41元。

▲桂冠湯圓與布丁狗聯名「焦糖布丁湯圓」，在全聯也有特價。（圖／桂冠）

同場加映網路討論度超高的新品「桂冠焦糖布丁湯圓」，是桂冠今年首度聯名三麗鷗家族之一「布丁狗」，外皮延續使用台灣契作圓糯米，以6道工序製作而成；內餡則是使用雞蛋布丁風味，並選用法國蒙太古AOP奶油，搭配日本進口焦糖製成焦糖塊，帶來綿密滑順的口感。外包裝有布丁狗品嚐布丁的可愛模樣，十分討喜，每盒200g共10粒，原價79元，全聯特價59元。

此外還有大人小孩都愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」每盒42元、「鮮芋仙金黃紫米甜湯圓200g」每盒99元；芋泥名店連珍則推出「椰香芋頭湯圓200g」每包105元，全台限量1.5萬盒(花東、外島不販售)，想品嚐特殊湯圓就趁現在。

▲熬煮湯圓甜湯湯底，也有多款商品12/24前優惠。（圖／業者提供）



想熬煮湯圓甜湯湯底，12/24前至全聯門市購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯圓或調理用糖，現折5元，首推「南北坊嚴選台灣紅豆」特價每包77元；濃郁酒釀風味則推「金蘭雪花釀(甜酒釀)」每罐85元；百搭的「泰山八寶粥（6入）」12/24前每組特價139元等。

若想品嚐湯圓又懶得下廚，全聯We Sweet 甜點也推出雙色湯圓，以傳統湯圓子融入花生、芝麻內餡，白糰子是花生餡，粉色糰子為芝麻餡，雙口味單盒49元。

▲全聯We Sweet 甜點也推出雙色湯圓，免自煮直接吃。（圖／業者提供）

「鹹湯圓控」若不想名店排隊人擠人，12/24前也有「桂冠客家鹹湯圓」每盒75元；「美味堂家傳鮮肉水晶湯圓」優惠價109元。另外，若想搭配蔬菜，12/22-1/1 推出大陸A菜、山茼蒿、菠菜等多達26款有機葉菜，任選3包現折20元。其他鹹湯圓必搭食材，12/22-12/28有 大蒜特價79元、芹菜特賣42元、鮮採香菇特價32元等，讓消費者過溫暖冬至。

● 美廉社湯圓優惠

冬至將到來，美廉社至12/22前也推出湯圓優惠，桂冠湯圓（鮮肉、花生、芝麻200g/小湯圓300g），任選2包88元（市價一包60元），買3包（含以上）還送桂冠冰淇淋90g一杯，數量有限，送完為止。

喜歡鹹湯圓口味的民眾，可自行搭配心樸台灣豬五花肉片200g每盒95元、雪白菇/鴻喜菇任選2包55元。

另外美廉社與外送平台foodpanda合作，即日起至12/23除了湯圓優惠外，消費滿449元，輸入折扣碼「一餓買美廉」再享82折優惠，最高可折抵150元，折扣碼每人限用一次，數量有限，兌完為止。

▼巷口超市美廉社推出冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）