　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯、美廉社「湯圓2盒更划算」！超人氣「焦糖布丁湯圓」限時特價

▲▼冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冷氣團報到，加上明（12/22）迎接冬至，超市也相繼推出湯圓優惠！其中熱銷不敗的「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」在全聯祭出任選2盒82元；還有近期掀起話題的桂冠X布丁狗聯名「焦糖布丁湯圓」也有特價。而美廉社也推出2盒特價、買3盒還送冰淇淋，搭配菇類也有優惠。

全聯統計截至2023年11月底，湯圓熱銷前6名為「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓」、「桂冠冷凍小湯圓、芝麻小湯圓」、「佳味食品客家鹹湯圓」，而為了迎接冬至，12/24前經典不敗人氣首選「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」推出單盒特價42元，任2盒82元，平均每盒41元。

▲▼桂冠湯圓與布丁狗聯名「焦糖布丁湯圓」，在全聯也有特價。（圖／桂冠）

▲桂冠湯圓與布丁狗聯名「焦糖布丁湯圓」，在全聯也有特價。（圖／桂冠）

同場加映網路討論度超高的新品「桂冠焦糖布丁湯圓」，是桂冠今年首度聯名三麗鷗家族之一「布丁狗」，外皮延續使用台灣契作圓糯米，以6道工序製作而成；內餡則是使用雞蛋布丁風味，並選用法國蒙太古AOP奶油，搭配日本進口焦糖製成焦糖塊，帶來綿密滑順的口感。外包裝有布丁狗品嚐布丁的可愛模樣，十分討喜，每盒200g共10粒，原價79元，全聯特價59元。

此外還有大人小孩都愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」每盒42元、「鮮芋仙金黃紫米甜湯圓200g」每盒99元；芋泥名店連珍則推出「椰香芋頭湯圓200g」每包105元，全台限量1.5萬盒(花東、外島不販售)，想品嚐特殊湯圓就趁現在。

▲▼冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲熬煮湯圓甜湯湯底，也有多款商品12/24前優惠。（圖／業者提供）

想熬煮湯圓甜湯湯底，12/24前至全聯門市購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯圓或調理用糖，現折5元，首推「南北坊嚴選台灣紅豆」特價每包77元；濃郁酒釀風味則推「金蘭雪花釀(甜酒釀)」每罐85元；百搭的「泰山八寶粥（6入）」12/24前每組特價139元等。

若想品嚐湯圓又懶得下廚，全聯We Sweet 甜點也推出雙色湯圓，以傳統湯圓子融入花生、芝麻內餡，白糰子是花生餡，粉色糰子為芝麻餡，雙口味單盒49元。

▲▼冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲全聯We Sweet 甜點也推出雙色湯圓，免自煮直接吃。（圖／業者提供）

「鹹湯圓控」若不想名店排隊人擠人，12/24前也有「桂冠客家鹹湯圓」每盒75元；「美味堂家傳鮮肉水晶湯圓」優惠價109元。另外，若想搭配蔬菜，12/22-1/1 推出大陸A菜、山茼蒿、菠菜等多達26款有機葉菜，任選3包現折20元。其他鹹湯圓必搭食材，12/22-12/28有 大蒜特價79元、芹菜特賣42元、鮮採香菇特價32元等，讓消費者過溫暖冬至。

● 美廉社湯圓優惠

冬至將到來，美廉社至12/22前也推出湯圓優惠，桂冠湯圓（鮮肉、花生、芝麻200g/小湯圓300g），任選2包88元（市價一包60元），買3包（含以上）還送桂冠冰淇淋90g一杯，數量有限，送完為止。

喜歡鹹湯圓口味的民眾，可自行搭配心樸台灣豬五花肉片200g每盒95元、雪白菇/鴻喜菇任選2包55元。

另外美廉社與外送平台foodpanda合作，即日起至12/23除了湯圓優惠外，消費滿449元，輸入折扣碼「一餓買美廉」再享82折優惠，最高可折抵150元，折扣碼每人限用一次，數量有限，兌完為止。

▼巷口超市美廉社推出冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

▲▼冬至湯圓優惠。（圖／業者提供）

ET快訊
長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值
陳子豪被控「全飛機等他一家」！　妻怒反擊
快訊／19歲高職女墜落愛河　送醫搶救中
許佳玲慘死今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」
曾智希被求婚爆哭「不能Say no」！　去年借道具婚戒登記有
快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖
LIVE／今低溫探6℃高山有望降雪　首場總統政見會最新民調
1圖「秒懂台灣降溫」！　外國人喊荒謬：上周還曬傷　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

30位醫師一致推薦空汙救星！USii防霾靜電紗窗網阻絕PM2.5危機

氣溫暴跌10°C衣服總是穿不暖　日本專家建議「這件」最關鍵

全聯、美廉社「湯圓2盒更划算」！超人氣「焦糖布丁湯圓」限時特價

只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」　爽喝厚乳拿鐵、黑糖珍奶

前進馬來西亞2天破千萬！東森直播電商攜手憲哥與就醬播合作　開啟跨境直播新市場

全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

頭獎豪送5台賓士車！　超商「18款龍年福袋」開賣時間、款式一次看

甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

麥當勞今起漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

30位醫師一致推薦空汙救星！USii防霾靜電紗窗網阻絕PM2.5危機

氣溫暴跌10°C衣服總是穿不暖　日本專家建議「這件」最關鍵

全聯、美廉社「湯圓2盒更划算」！超人氣「焦糖布丁湯圓」限時特價

只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」　爽喝厚乳拿鐵、黑糖珍奶

前進馬來西亞2天破千萬！東森直播電商攜手憲哥與就醬播合作　開啟跨境直播新市場

全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

頭獎豪送5台賓士車！　超商「18款龍年福袋」開賣時間、款式一次看

甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

麥當勞今起漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡

批賴清德老宅成「違建紀念館」　藍轟：平時不顧礦區選舉才提款

賣小籠包「都說是鼎泰豐師傅」開的店！老饕喊正常：但這1點難複製

趙少康嗆賴清德「拆或捐」萬里宅就辭中廣　綠黨團喊別拖：本來就該辭

鄭文婷告發侯友宜涉嫌圖利　疑收財團1100萬元人頭政治獻金

加薩醫院院長自爆是「哈瑪斯指揮官」！　一度藏匿上百名成員

蛋黃區也有分！　水湳最頂一條路硬是「高人一等」

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

百萬YTR秀G奶組電腦！鄉民見「軟硬結合」暈爆：零件又大又白

應對中國以商逼政「已做風險控制」　行政院：勿聽信不實傳言

天冷瘋泡湯！網代訂北投湯屋「加收500元」　新竹岩盤浴單月破萬人

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

消費熱門新聞

超商龍年福袋頭獎抽30萬鑽石

年末換新「一物」立即擁有好人緣

氣溫暴跌10°C衣服總是穿不暖

終於等到！超商咖啡「買1送1」爽喝

即起吃麥當勞變貴了！最新價格表快看

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」

麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了

台酒獨家禮盒「3款新食感」必收！

媲美手搖奶茶！SUPER X「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」美式賣場特惠中

前進大馬2天破千萬　東森直播電商攜手憲哥與就醬播合作

人氣「布丁狗湯圓」全聯限時特價

超商最新「18款龍年福袋」一次看

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

更多熱門

相關新聞

永靖謝平安家年華　封街席開百桌

永靖謝平安家年華　封街席開百桌

彰化永靖鄉謝平安家年華盛大舉辦，封街席開百桌，未來每年12月的第2個週末，歡迎大家到永靖作客，共度台版感恩節

周五迎冬至！一文看開運8招錯過等明年

周五迎冬至！一文看開運8招錯過等明年

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

盤點台北家湯圓人氣名店

盤點台北家湯圓人氣名店

冬至不可行房！6禁忌8習俗一次看

冬至不可行房！6禁忌8習俗一次看

關鍵字：

焦糖布丁湯圓布丁狗湯圓冬至湯圓鹹湯圓桂冠湯圓湯圓優惠

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

曾智希被求婚「不能Say no」！

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

每月爽領10萬　大學老師只存這2檔金融股

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面