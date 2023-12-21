只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」　爽喝厚乳拿鐵、黑糖珍奶

▲7-11門市於明（22）日起至12月25日止推出CITY系列飲品聖誕節優惠，CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶可享「同品項買2送2」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本周末將迎來平安夜與聖誕節，超商搶先祭出一系列優惠陪伴大家渡過佳節！像是有指定咖啡飲品買2送2，品項有厚乳拿鐵、黑糖珍珠撞奶等，不管是買來自己享用或是與朋友分享都可以，另外還有泡麵買1送1、暖暖包手握式10片129元等優惠，趕快把握便宜囤貨。

7-11門市於明（22）日起至12月25日止推出CITY系列飲品聖誕節優惠，指定同品項可享買2送2，包含CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶(現萃茶為限定門市販售)。

▲7-11門市自明（22）日起至12月24日還有「超值五六日」優惠活動，其中，農心安城拉麵可享買1送1。

不僅如此，7-11門市自明（22）日起至12月24日還有「超值五六日」優惠活動，像是Mountain Dew激浪汽水、西雅圖極品大濾掛咖啡(極品／藍山／曼特寧)、農心安城拉麵可享買1送1；韓國紅蔘飲第2件10元；小白兔暖暖包手握式10片129元；統一PH9.0鹼性離子水6件99元等。

▲萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出2大咖啡飲品優惠，單杯中杯美式特價18元、中杯拿鐵25元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出2大咖啡飲品優惠，即日起至12月26日止，Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵享買12送10（單杯45元），兌換期限至2024年6月23日止；即日起至2024年1月9止則有Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）同品項買12送10，兌換期限至2024年7月7日止。