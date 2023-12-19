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大陸 大陸焦點 特派現場

41名里長赴陸遭約談　國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2023.12.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台北市41位里長被控赴大陸旅遊接受大陸方面招待，回台為特定候選人宣傳等行為，北檢15日以違反「反滲透法」搜查並約談里長到案。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚（19）日批評，兩岸人員交流行之有年，民進黨製造肅殺氛圍，有不少人被冠上莫須有罪名，讓人質疑民進黨讓台灣回到從前的「戒嚴」時期。

台北市41位里長被控赴大陸旅遊接受大陸方面招待，回台從事宣傳支持特定候選人等行為。台北地檢署以違反所謂「反滲透法」為由進行搜查並約談里長到案。

朱鳳蓮指出，最近一段時間，不斷接到台灣民眾、各界人士反映，來大陸進行正常的交流、參訪，「經常遭到民進黨相關機構的盤問、恐嚇和阻撓，有些人甚至被羅織莫須有的罪名遭到偵辦。」

朱鳳蓮表示，兩岸人員往來和各領域交流已經開展了30多年，民進黨製造的寒氣逼人的肅殺氛圍，讓台灣民眾質疑民進黨讓台灣回到從前的「戒嚴」時期。

朱鳳蓮強調，「民進黨的倒行逆施不得人心，兩岸交流的大勢不可阻擋，沒有哪個寒冬可以阻擋春天的到來，人民的力量終將破除兩岸交流前進道路上的人為阻礙。」

▲▼松山區蘇姓男里長5萬交保。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲松山區蘇姓男里長5萬交保。（圖／記者劉昌松翻攝）

台北地檢署15日指揮多個警調單位，同步搜索、約談台北市41名里長，因檢警調懷疑，多名里長從6月起，分7個團次，接受招待前往大陸上海等地免費旅遊，返台後為特定候選人、政黨造勢、拉抬等助選活動，案件朝向違反《反滲透法》偵辦。

該起事件引發藍綠雙方角力，國民黨砲轟是選舉時間選擇性辦案，國民黨主席朱立倫也痛批，現在不是中國介選，現在是司法介選，完全基於政治動機，基於政黨的態度，去對付這些里長。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則回批，國民黨合理化村里長被國台辦落地招待，想要從中撈取政治利益，這是非常要不得的。

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