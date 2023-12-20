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這類人家中別放聖誕樹！醫示警「聖誕樹症候群」　嚴重恐呼吸困難

黴菌不管在自然、人工的樹上都會生長，醫師提醒要正確預防聖誕節症候群，一定要多檢查並清洗樹木。（示意圖／翻攝自pexels）

▲家裡有過敏體質的人，不適合擺設聖誕樹。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

聖誕節快到了，不少人會在家中擺放一棵聖誕樹來增添節日氣氛，不過醫生黃軒提醒，有一類人並不適合在家中置放聖誕樹，因為聖誕樹上可能含有黴菌、塵瞞，在家中置放恐怕會引起過敏、呼吸困難。

醫師黃軒在個人臉書粉絲專頁上分享，表示該種疾病在醫學上稱「聖誕樹症候群，Christmas Tree Syndrome」，取名原因來自加拿大國際醫學期刊（CMAJ），專指那些被聖誕樹上滋生的各種黴菌引起過敏症狀的患者，這些患者的過敏情況各不相同。

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這些的黴菌在自然界中存在樹上，樹也因長期在外累積了不少灰塵、黴菌，但因國外習慣把樹木搬進室內當聖誕樹，導致這些黴菌因屋內暖氣而快速繁殖。黃醫師引述研究，表示這些聖誕樹竟含有高達50種以上不同的黴菌，黴菌在室內釋放出孢子，導致不少患者引發過敏。

醫師提醒，人工的聖誕樹也沒有比較好，「之前用過的人工聖誕樹，大部分會存放在『潮濕』的地下室或儲藏室，那些廠商賣不完的人工聖誕樹，同樣也會存放在『濕悶』的儲藏室內」。他指出潮濕環境會讓黴菌生長，同時也很適合塵瞞居住，「更何況人工聖誕樹上的一些松脂味道，也都會是可能會誘發聖誕樹症候群的過敏原」。

至於過敏症狀有哪些，黃醫師列出幾點，若民眾經常在聖誕時期出現以下症狀，就要特別小心。

1.流鼻水、打噴嚏、鼻塞

2.眼睛發癢、流淚

3.喉嚨癢、咳嗽

4.胸悶、呼吸困難

5.頭痛、疲勞

若要有效預防聖誕樹症候群，醫師教大家6種方法避免過敏。

1.將樹木移進室內前，務必要檢查樹木有無顏色變化、異味、灰塵，應當洗淨後再移進室內。

2.將聖誕樹放置於通風良好的地方。

3.若家中過於潮濕，可放一台除濕機在聖誕樹旁邊。

4.可使用空氣清淨機，過濾空氣中的黴菌孢子。

5.避免在聖誕樹旁邊逗留。

6.症狀若持續並嚴重，請及時就醫。

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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