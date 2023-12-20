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暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝　低溫保健8要點一次看

氣溫直降民眾搶購暖暖包　冷掉怎麼處理？環保署曝還可以這麼用

▲暖暖包中有活性碳，具有除臭或防潮效果，可將其放在衣櫃或鞋櫃中。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

寒流來襲，許多民眾都會使用保暖商品。國建署提醒，使用隨身保暖物品不能長時間使用，也不建議直接接觸皮膚使用並整理出低溫保健8個要點。環境部則表示，暖暖包中有活性碳，具有除臭和防潮效果，用完的暖暖包不要急著丟，確認不再發熱，沒有危險性後，可放在衣櫃或鞋櫃中，同時也要注意不可任意丟棄，必須當成一般垃圾丟進垃圾袋處理。

氣溫驟降，許多民眾使用暖暖包取暖，環境部表示，暖暖包主要成分是鐵粉、活性碳、鹽及吸水性樹脂，屬複合性材質，其中鹽的作用是催化鐵氧化，而鐵粉接觸到外界空氣與水氣，會開始氧化產生熱。暖暖包除暖身功能外，當中的活性碳還能除臭及防潮，可放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，前提是要確認已不再發熱，才不會造成危險。

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環境部表示，使用過的暖暖包千萬不能任意丟棄或填補土坑，會導致環境汙染，因暖暖包內有多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險，因此當一般垃圾丟棄到垃圾袋即可。

環境部強調，若廢棄暖暖包不是一次性大量集中的送往焚化爐處理，將不會對爐體造成危害，而焚化爐的空氣污染防制設備也可有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。

國建署則指出，使用隨身保暖物品有2個重點，一不能長時間使用、二不建議直接接觸皮膚使用。另外，國建署也整理出低溫保健8個要點。

1.保暖：居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。

2.暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.避免大吃大喝及情緒起伏太大；勤喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘；節制飲酒，並避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

4.避免飯後或喝酒後立即泡澡：如有心臟血管疾病的病人不宜泡湯或泡澡，如經醫師囑咐為高危險群，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過40度；飯後2小時後再進行為宜！

5.避免加重身體壓力：上述高危險群，需要規律運動，但最好避開酷寒與早晚的高風險時段，例如避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

6.妥善控制病情，規律服藥：規律服藥、定期回診；定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動、不酗酒。

7.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥：外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

8.有症狀立即就醫：一旦發生疑似中風或心肌梗塞的急性發作時，須牢記保命兩要訣，一搶時間，二打119正確就醫，當出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀，應立即就醫。

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