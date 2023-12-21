兩岸第一所台校！董事舉發董事長　台商圈譁然

▲東莞台商子弟學校舉辦春季祈福大典，祭拜炎帝神農，還有行太牢禮獻祭三牲。圖中為東莞台校董事長葉宏燈。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

成立23年東莞台商子弟學校，這二年不平靜。該校創校董事林志猛12月初親赴CTWANT向記者披露，「董事長葉宏燈在學校拜神農大帝，殺牛豬羊三牲，行太牢禮，初一十五教職員要輪流拜」、「校務要花錢問卜」、「聘用妻兒姪子三人，內舉不避親」、「約2千萬公款被私借給葉董的公司（已歸還）及游泳館溢付工程款等財務不清」等。

為了護校，林志猛去年迄今發電郵到教育部長信箱近十次，舉發葉宏燈諸多行徑，兩岸台商圈一片譁然。「日前多名創校企業老董曾和葉董商談卸任一事，他僅應允只要發起創校的『東莞市台商投資企業協會』有推選人員來出任，他即願意交棒。」林志猛期待葉董兌現諾言。該校兩岸各設一董事會，22日將同一天在台北市召開董事會。

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東莞台商子弟學校（以下簡稱東莞台校）為兩岸第一所台校，由台商捐款創校，從幼兒園到高中學生約2600人，學校董事長由創辦時的東莞台商協會會長、前致伸科技（4915）資深副總葉宏燈擔任，迄今已23年。

「我們很感謝葉董盡心盡力興校，大家當董事都是無給職做公益，後來他離開致伸，董事會2006年通過專給葉董每月車馬費約13.5萬元，並於校內提供住宿等禮遇。」林志猛話鋒一轉，「東莞台校是兩岸第一所公益台校，校務、董事會會務如此混亂，讓人憂心忡忡」。

對於學校董事林志猛指控，CTWANT記者去電採訪葉宏燈，葉妻接電話說葉董不便回覆，18日轉由特助回覆，針對為何拜神農不拜孔子？該特助解釋，因海外辦校不易，而「炎帝神農是兩岸最大公約數」，「財報有提供給董事會，並無借款」，撇清一切。葉董特助另說明，「董事長任期到2026年8月！」

▲東莞台校董事林志猛表示，從創校迄今23年的「萬年董事長」葉宏燈在校務、會務上有諸多爭議行為。（圖／CTWANT提供）

73歲的林志猛早年從事徽章禮品，1991年在東莞設廠，與東莞台商一起捐款參與台校創辦，疫情前賣廠返台，去年開始將拿到學校帳冊資料檢舉，「2005年有一筆二千萬元款項，學校竟未知會董事會私自借給東莞光正信用擔保公司，這間公司董事長就是葉董」，「很明顯違反《私立學校法》，校產、基金及經費不得寄託或借貸與董事等個人或非金融機構」。

林志猛大聲疾呼地說，「我跟教育部長檢舉後收到回覆說，已請學校應遵循法規，建立相關內部控制制度，會持續督導學校不再發生此類事情」。「一所私校的財務流程若沒設內控，豈不是個大笑話？校長、董事長是在做什麼事？」

林志猛並說，「葉董十多年前開始推崇炎帝神農中華文化，在學校蓋思源堂祭祀，舉辦春秋祭典、成年禮、太牢禮，殺豬牛羊三牲、購置汾酒等高貴酒品，每次約花上百萬，連學校附近廟宇也要主管去拜拜，供奉全套五牲、大量焚燒金紙等，根本是干擾辦學，耗費公帑。」以今年6月間為例，為恭祝神農氏聖誕在思源堂設祭壇祝壽為期四天，校長及副校長等12要員均要抬轎。

除了在校大興祭祀拜神農大帝，行太牢禮，「學校每月初一、十五還要拜拜，連教職員都要去輪值膜拜，校務決策還花了近二百萬問師父卜卦，實在是太迷信了，看不下去。」「我在董事會提建言開源節流就可以少漲學費，卻遭譏『您請多捐點錢……』阻我發言！」林志猛憤而離席。

更令林志猛訝異的是，葉宏燈妻子在該校擔任家政教師，質疑非具正式教師資格；葉的獨子則做過餐飲中心主任，姪子現為台北辦事處主任，「都是先辭去原職務有經驗的同仁後聘用自家人，月薪約逾5.9萬至8萬間」，「內舉不避親，行徑愈來愈大膽」。

▲東莞台校董事林志猛質疑學校祭拜炎帝神農儀式，在供品、飲品、金紙等開銷過多。（圖／CTWANT提供）

今年6月間，在東莞台校服務23年的主計主任突遭葉董解聘，「我收到對方陳情後去查，才知使用十多年的游泳館『溢付』千萬元工程款去向不明，而且學校付款拿到的是領據非正式發票，且是多屆校長移交清冊中的『未辦或未了的重要案件』。」林志猛說，「學校迄今也無法提供啟用游泳館的『高危險性體育項目經營許可證』的文件」。

就校務董事的指控，葉宏燈特助一一回覆，「目前已更優化內控制度完全的符合教育部相關規範，將會在22日提董事會（討論）」；外界質疑為何拜神農大帝而非孔子？該特助解釋，「考量學校海外辦學有諸多不易之處。炎帝神農是兩岸最大公約數，此舉亦可彌平我們在地辦學所產生的雜音，且神農廟宇遍布台灣南北，對於台灣師生而言較有共鳴。」

此外，「學校原本的二位家政教師確實因為難覓師資的情況之下，沒有具有合格教師資格，也多虧有手工藝教學經驗的董事長夫人幫忙；終於在今年找到一名合格家政老師加入，學校現在有了三位家政教師」「葉董兒子有烘焙專業……」。言下之意，晉用自家人是適才聘請。

對於帳務不清，葉的特助強調「無此事，也無借款，董事會都有提供財報」。但這番說法遭林志猛反駁，「開會時是有主計主任投影口頭報告，但我要求更詳盡的書面資料，並無提供。」另就游泳館工程，該特助解釋，「游泳館建造時法規重視建築結構、消防等，學校皆已取得上述檢查合格報告，絕對依法辦理。」

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