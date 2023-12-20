連續打嗝半年！50歲男就醫驚見「腎臟只剩7.5公分」：要洗腎了

▲男子連續打嗝半年，半夜也深受其擾，嚴重影響睡眠。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

身體有異狀，可能是健康出了問題的警訊！一名50歲男子半年來深受打嗝所苦，嚴重時還影響睡眠，試過各種方法情況仍未改善，只好求助腸胃科醫師，沒想到就醫後照超音波，意外發現自己的腎臟通通萎縮，疑似因尿毒症的神經病變導致，立刻轉診至腎臟科洗腎後，打嗝症狀才停止。

節目《醫師好辣》日前探討腎臟疾病，醫師洪永祥分享一起特殊案例表示，曾有一名50歲的男子患者，長達半年多的時間不斷打嗝，就連晚上睡覺也不例外，讓他非常困擾，於是決定去腸胃科求診，當時收治的腸胃科醫師驚覺不對勁，於是為男子做腹部超音波，卻驚見男子的腎臟整個萎縮掉，「2顆腎臟，我們一般大概10公分，他大概剩下7.5公分」，醫師表示一般腎臟到這種到大小，通常已經是末期腎病變了。

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▲醫師洪永祥提醒民眾，尿毒並非只有典型症狀，也要留意其他徵兆。（圖／翻攝自YouTube，醫師好辣）

尿毒症的典型症狀為頭暈、貧血、吃不下飯、水腫等，醫師表示該名男子狀況較為特殊，瘋狂打嗝的原因是尿毒的神經病變造成的，「尿毒的神經病變有些會昏迷」，醫師指出尿毒症的症狀千奇百怪，該名50歲男子也在洗腎後就停止打嗝了。

據高雄榮民總醫院資料表示，尿毒症為腎臟功能衰退，身體無法維持正常新陳代謝導致廢物排不出，積存在體內所造成的不適症狀及併發症。「尿毒症在尚未開始腎臟替代治療前沒有有效的治療方法，但可以靠血壓的控制和低蛋白質飲食減緩殘餘腎功能變壞的速度及減輕尿毒症狀」，資料指出若尿毒症已達末期，僅有腎臟替代治療才能緩解症狀，目前的腎臟替代治治療方式共有3項，分別為「血液透析」、「腹膜透析」、「腎臟移植」。

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