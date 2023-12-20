　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續打嗝半年！50歲男就醫驚見「腎臟只剩7.5公分」：要洗腎了

▲▼ 打嗝,口臭,嘴巴。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲男子連續打嗝半年，半夜也深受其擾，嚴重影響睡眠。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

身體有異狀，可能是健康出了問題的警訊！一名50歲男子半年來深受打嗝所苦，嚴重時還影響睡眠，試過各種方法情況仍未改善，只好求助腸胃科醫師，沒想到就醫後照超音波，意外發現自己的腎臟通通萎縮，疑似因尿毒症的神經病變導致，立刻轉診至腎臟科洗腎後，打嗝症狀才停止。

節目《醫師好辣》日前探討腎臟疾病，醫師洪永祥分享一起特殊案例表示，曾有一名50歲的男子患者，長達半年多的時間不斷打嗝，就連晚上睡覺也不例外，讓他非常困擾，於是決定去腸胃科求診，當時收治的腸胃科醫師驚覺不對勁，於是為男子做腹部超音波，卻驚見男子的腎臟整個萎縮掉，「2顆腎臟，我們一般大概10公分，他大概剩下7.5公分」，醫師表示一般腎臟到這種到大小，通常已經是末期腎病變了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

腎臟只剩7.5公分！50歲男打嗝不止難入眠　就醫才知患上尿毒症

▲醫師洪永祥提醒民眾，尿毒並非只有典型症狀，也要留意其他徵兆。（圖／翻攝自YouTube，醫師好辣）

尿毒症的典型症狀為頭暈、貧血、吃不下飯、水腫等，醫師表示該名男子狀況較為特殊，瘋狂打嗝的原因是尿毒的神經病變造成的，「尿毒的神經病變有些會昏迷」，醫師指出尿毒症的症狀千奇百怪，該名50歲男子也在洗腎後就停止打嗝了。

據高雄榮民總醫院資料表示，尿毒症為腎臟功能衰退，身體無法維持正常新陳代謝導致廢物排不出，積存在體內所造成的不適症狀及併發症。「尿毒症在尚未開始腎臟替代治療前沒有有效的治療方法，但可以靠血壓的控制和低蛋白質飲食減緩殘餘腎功能變壞的速度及減輕尿毒症狀」，資料指出若尿毒症已達末期，僅有腎臟替代治療才能緩解症狀，目前的腎臟替代治治療方式共有3項，分別為「血液透析」、「腹膜透析」、「腎臟移植」。

延伸閱讀
冬至運勢大公開！3生肖財運爆棚　屬牛貴人運旺
阿嬤曾勸「別帶孫子出門」　夫妻執意帶上1歲女兒…慘遇車禍3人全喪命
你被騙多年？課本「杜甫畫像」另有其人　竟是他腦補畫自己

ET快訊
快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意
超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行推爆：有打折
北捷手扶梯黑衣男擋路！女遭恐怖勒脖壓制15秒
台74插隊下交流道！　害6車連環撞
凍番薯！冬至最冷探6度「一圖看各地低溫時程」　聖誕再一波降溫
iPhone別充到100%　前蘋果員工認證6招「電池長壽」小

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往9年「到家沒傳LINE」　女友等到爆炸！全場共鳴：很反感

2024年拚運量重返4千萬大關！桃機第一航廈增30座自助行李託運　

70年歷史「台師大工教系停招」　校方：三方案保障學生受教權

連續打嗝半年！50歲男就醫驚見「腎臟只剩7.5公分」：要洗腎了

凍番薯！冬至最冷探6度「一圖看各地低溫時程」　聖誕節再一波降溫

婆婆瘋買8塔位　「妳位置在我正下方」她傻了！一票嚇喊么壽

全台最大「光明燈牆」啟燈點亮　鹿耳門聖母廟三建安座42週年慶典

暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝　低溫保健8要點一次看

台中人注意！公共運輸定期票上路　「捷粉回饋金」12／31結束

教官報警販毒反被記過　教長：嚴重違反規定「未考量學生安全」

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

交往9年「到家沒傳LINE」　女友等到爆炸！全場共鳴：很反感

2024年拚運量重返4千萬大關！桃機第一航廈增30座自助行李託運　

70年歷史「台師大工教系停招」　校方：三方案保障學生受教權

連續打嗝半年！50歲男就醫驚見「腎臟只剩7.5公分」：要洗腎了

凍番薯！冬至最冷探6度「一圖看各地低溫時程」　聖誕節再一波降溫

婆婆瘋買8塔位　「妳位置在我正下方」她傻了！一票嚇喊么壽

全台最大「光明燈牆」啟燈點亮　鹿耳門聖母廟三建安座42週年慶典

暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝　低溫保健8要點一次看

台中人注意！公共運輸定期票上路　「捷粉回饋金」12／31結束

教官報警販毒反被記過　教長：嚴重違反規定「未考量學生安全」

聲優王子宮野真守爆離婚！　「分居成導火線」斷開15年青梅竹馬妻

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

金球獎又出包！20％成員「未收到邀請」　氣到抵制投票：大家都很不安

SNH48左婧媛怒轟粉絲神經病！點名「辱追粉」：對我指手畫腳都該死

德微投資1.8 億元取得喜可士40%股權　明年營收挑戰30億元

壽司郎消費滿400元送1盤　大阪名店「三く」聯名拉麵只賣19天

貪玩德牧犬「咬走包裹」跑給送貨員追　只願意還給另一位同事

新北第2選區立委號次出爐！　民進黨林淑芬1號、民眾黨李有宜3號

快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意入場

浩鼎董座閻雲「完成所託」請辭　新人選近日決定

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

寒流低溫下修！　最冷時間曝

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

課本上的杜甫不是杜甫！本尊身份曝光

明年僅1天補班日！他驚覺「2大假期沒了」

雨區擴大！4縣市大雨特報　最新警戒區出爐

更多熱門

相關新聞

暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝：超實用

暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝：超實用

寒流來襲，許多民眾都會使用保暖商品。國建署提醒，使用隨身保暖物品不能長時間使用，也不建議直接接觸皮膚使用並整理出低溫保健8個要點。環境部則表示，暖暖包中有活性碳，具有除臭和防潮效果，用完的暖暖包不要急著丟，確認不再發熱，沒有危險性後，可放在衣櫃或鞋櫃中，同時也要注意不可任意丟棄，當一般垃圾丟進垃圾袋處理。

這類人家中別放聖誕樹！醫示警嚴重恐呼吸困難

這類人家中別放聖誕樹！醫示警嚴重恐呼吸困難

人妻當街遭蒙面男砍死　凶嫌犯案後跳海

人妻當街遭蒙面男砍死　凶嫌犯案後跳海

賴清德競總幹部遭爆「開酒店吸毒」　還有竹聯幫份子

賴清德競總幹部遭爆「開酒店吸毒」　還有竹聯幫份子

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

關鍵字：

洪永祥醫師好辣尿毒周刊王

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

陳俊秀補償出爐　樂天挑走兄弟陳柏豪

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面