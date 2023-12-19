哈瑪斯公布人質畫面！3老翁「求以色列救人」　以軍嚴厲譴責

▲ 哈瑪斯公開人質影片。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯18日公開一段畫面，其中有3名10月7日被押往加薩的高齡以色列人質，對鏡頭道出艱困處境，懇求祖國解救他們。以色列軍方譴責，這是一段「犯罪的恐怖主義影片」。

BREAKING: ISRAELI HOSTAGES VIDEO RELEASED BY HAMAS



They said to Netanyahu;



"Don't Let Us Grow Old Here" pic.twitter.com/qOruFY5faH — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) December 18, 2023

根據《路透》，哈瑪斯18日在Telegram公布這段畫面，可見3名留著鬍子的男性坐在椅子上，以色列已經證實，他們分別是79歲的佩里（Chaim Peri）、80歲的麥茨格（Yoram Metzger）和84歲的古柏（Amiram Cooper），10月7日在哈瑪斯突襲以色列南部社區時遭到俘虜。

影片中坐在中間的佩里對著鏡頭說道，他和其他老年人質「在非常惡劣的條件下遭受極大痛苦」，懇求以色列讓他們無條件獲釋。

哈瑪斯發動突襲時，佩里人在尼爾奧茲（Nir Oz）屯墾區的家中，兒子後來向《路透》說明，佩里試圖擊退持槍的武裝份子，並將妻子藏在沙發後方，最終決定犧牲自己拯救妻子。

麥茨格的媳婦阿亞拉（Ayala Metzger）則表示，看到影片令她又高興又震驚，「看到他們還活著的那一刻我很高興，但他們樣子讓我很震驚」，因為他們鬍子很長、體重減輕且看起來虛弱又蒼白。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指控，這是一段「犯罪的恐怖主義影片」，突顯哈瑪斯殘忍對待老年平民和需要醫療照顧的無辜民眾，並向人質喊話，「為了讓你們安全返國，我們正盡一切努力。」