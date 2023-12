哈瑪斯公布人質畫面！3老翁「求以色列救人」　以軍嚴厲譴責

▲ 哈瑪斯公開人質影片。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯18日公開一段畫面,其中有3名10月7日被押往加薩的高齡以色列人質,對鏡頭道出艱困處境,懇求祖國解救他們。以色列軍方譴責,這是一段「犯罪的恐怖主義影片」。

BREAKING: ISRAELI HOSTAGES VIDEO RELEASED BY HAMAS



They said to Netanyahu;



"Don't Let Us Grow Old Here" pic.twitter.com/qOruFY5faH