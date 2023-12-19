3人質遭以軍誤殺前曾關一起　泰男憶他們暖心安慰

▲10名遭到哈瑪斯俘虜的泰國人質11月24日平安獲釋。（圖／路透）

文／中央社

37歲農工韋強是巴勒斯坦「哈瑪斯」上月釋放的23名泰國人質之一，他逃過一劫，但曾關在一起的3名以色列年輕人卻未倖存，他們遭到以軍誤殺。韋強回憶當時受到這3人暖心安慰。

英國廣播公司（BBC）報導，韋強（Wichian Temthong）思考著「幸或不幸」的問題，他感嘆說：「我想我很幸運，因為我還在這裡，還活著。」

韋強和泰國許多貧困地區的同胞一樣前往以色列農場尋求更高報酬的工作。他9月底才到以色列，10月7日在卡法阿扎（Kfar Aza）集體農場酪梨園上工第一天就在槍聲中醒來。

泰國同事向他保證這很正常，但隨著中午時分槍聲愈來愈大，他們決定把自己關在其中一棟建築物。不過他們還來不及進去，持槍的哈瑪斯（Hamas）分子隨即衝進來，其中一人拿著手榴彈，他們開始用槍托毆打這些泰國人。

韋強最終被帶到加薩走廊（Gaza Strip）地道深處關了51天，在他被關的地方中，他是唯一的泰國人，而且不會說英語，只能透過繪畫和手勢來溝通。

他記得一起關在地道裡的人質是以色列年輕男子海姆（Yotam Haim）、塔拉卡（Samer El-Talalka）和沙姆利茲（Alon Shamriz）。在他獲釋後，這3名年輕人仍被囚禁，本月15日出來時揮舞著白布，卻被緊張的以軍開槍誤殺。

韋強回憶說，他當人質期間，「每當我難過，他們會來安慰我，讓我平靜下來，但我聽不懂他們的話。我唯一撐下去的辦法是想著我的孩子、妻子和母親」。

他說：「沒事可做時，我就靠牆坐著冥想，一遍又一遍地思考同一件事，那就是我必須活下來。」

韋強還說：「每天我和這些外國朋友都努力互相扶持，我們會握手、碰拳。他們會擁抱我、拍拍我的肩膀鼓勵我，但我們只能用手勢來溝通。」

他發現海姆是鼓手，塔拉卡喜歡騎摩托車並在養雞場工作。韋強會試著教他們一些泰文。

韋強透露，哈瑪斯對他的態度較好，但在頭幾週有時會拿電線鞭打以色列人質。他說：「我們總是很餓，只能喝水，但大瓶子必須撐4、5天，小瓶子必須撐2天。」

人質每天只吃一餐，有時最多只有一塊麵包和一顆乾棗。韋強還說不能洗澡，只能白天睡覺，且地道總是很潮溼。

韋強表示，哈瑪斯某天突然指著他說「泰國人，你可以回家了」，那是他51天以來首次見到陽光，隨後被移交給紅十字會（Red Cross）載離加薩到埃及。

韋強說：「我被關在地道時從來沒有流過一滴眼淚。但當我上來地面看到另外兩名獲釋的泰國人時，我抱著他們哭了。我們抱在一起，眼裡都是淚水，心想自己是如何活了下來。」

然而回到泰國後，依然有一大筆債等著他還，他前往以色列的費用欠了大約23萬泰銖（約新台幣22萬元），而他在以色列都還沒賺到錢。

韋強和妻子一樣也在一家工廠找到工作，但日薪只有800泰銖（約新台幣766元）。他們存不了多少錢，兩個孩子和爺爺奶奶住一起。

韋強有時會失眠，醒來時會喊著媽媽。不過他說，為了有機會多賺一點、多存一點錢，他還是會回到以色列。