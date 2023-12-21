剛花4億買大樓！28歲網紅認了「每月撒2億薪水」：養9千名剪輯師

▲瘋狂小楊哥曾說月發工資5000萬人民幣。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

28歲的大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」人氣超高，擁有超過1億的粉絲人數，在帶貨領域更是屬於頂尖。他近日透露自己每個月約發出5000萬人民幣（約2.2億台幣）的薪資，還有資料指出，他去年共繳了2億人民幣（約8.86億台幣）的稅金。20日，他接受採訪時表示，這些錢是給9000多位剪輯師。

據《券商中國》報導，小楊哥先前在直播時稱，公司「三隻羊」去年納稅2個億（人民幣，下同），每個月需要發的薪水達5000萬。

12月20日，小楊哥在一檔訪談節目中表示，目前他們有9,000多位剪輯師，包括殘障人士、寶媽等。

對於先前在直播間提到每月要發5000萬工資的事情，主持人問道，「1個月要發5000萬工資，那指的就是這個剪輯師對吧，不是指的是小楊哥公司裡的員工的工資。」小楊哥隨即表示，「不是，不是，那肯定不是。」

此外，在面對破億的粉絲數時，小楊哥表示，「我很緊張的，我急死了，找抖音清粉」。主持人問，「你是害怕他過1個億嗎」，小楊哥稱，「肯定很多人剪輯，很多人去以這個做話題，各種各樣的東西都會出來。」

平台帳號顯示，「瘋狂小楊哥」是抖音首個粉絲過億的達人主播。此前，抖音並無粉絲破億的個人帳號。公開資料顯示，「瘋狂小楊哥」本名張慶楊，企查查顯示，小楊哥控制企業有10多家，包括合肥三隻羊商業營運管理有限公司、合肥三隻羊文化傳媒有限公司、合肥三隻狼電子商務有限公司等，商業版圖涉及文化傳媒、直播電商、創業投資、供應鏈管理、交通設施等。

官方數據顯示，三隻羊網絡目前擁有直屬員工400多人，10多位千萬級粉絲達人，賦能150多個品牌。2022年光是直播帶貨的產值便超過了100億元，經營服務收入8.6億元，繳稅2.5億元。

小楊哥談到去年繳稅2個億時表示，「我只知道這是我應該交的錢。太多人找來說幫『合理避稅』，幫你省出來一點，但我們知道不能幹，打電話跟我聊這些立刻給掛了，拉黑。」

大約1年前，「小楊哥」還曾因一個「壯舉」獲得了全網的關注，花上億元買樓。消息一出迅速引人關注，甚至有網友驚嘆，「網紅幹倒了高科技公司」。

根據21世紀經濟通報先前消息，小楊哥曾花了1.03億元人民幣（約新台幣4.4億）買下新三板掛牌公司嘉東光學的房產。據阿里拍賣平台訊息，這棟資產位於合肥市高新區，包括一棟15層樓高的生產綜合大樓、一棟6層樓高的職工宿舍和食堂、3幢廠房（其中兩幢為在建工程）和1個門崗，建築面積共5.39萬平方公尺。小楊哥在直播中表示，買大樓的目的是想要合肥也成為電商城市。