「280萬粉絲」網紅大鬧機場！手指地勤大駡：墊底辣孩是我師弟

記者鄭思楠／綜合報導

大陸某航班12月18日因天氣原因延遲起飛，突然一名20歲出頭的男乘客衝到地勤人員面前，直接亮出自己的網紅身分進行維權。事情鬧得沸沸揚揚，還衝上熱搜。影片中，他嗆聲，「我跟『墊底辣孩』一個公司，那是我的師弟。他1000多萬粉絲，我280萬粉絲……。」

▲男子不滿航班延誤。（圖／翻攝自橙柿新聞）

12月18日，大陸有網友上傳一段在機場拍攝的影片，指有大雪導致航班延誤。一名黑衣男子自稱知名網紅「墊底辣孩」的師兄來維權。

影片顯示，該名黑衣男子手指著工作人員說道，「妳不用請示，妳就告訴他，妳就告訴他我跟墊底辣孩一個公司，那是我的師弟。他1000多萬粉絲，我280萬粉絲 ……，妳就，妳就跟他說一句事情，就是他今天，如果說是因為他個人的情況，不能讓我們起飛，那我作為客戶，我需要知道他的名字，這是我們的權利，我就，我就要這些，妳就把這句話帶給他就可以了，好嗎可以嗎？好，現在去傳達。」

▲墊底辣孩。（圖／翻攝自橙柿新聞）

上述發言引發熱議，對此，網紅「墊底辣孩」火速下場回應，「真不認識，請理性衝浪！」該網紅還發布了一則聲明，「素不相識、毫無關係、所言不實，將保留追究法律責任。」

墊底辣孩原名閆浩，2003年出生於安徽淮南。2022年4月，墊底辣孩憑藉著「如何成為香奈兒模特」的變裝影片，點讚高達250萬次，火速爆紅。2022年10月受聘為宜昌旅遊形象大使。目前，他的微博粉絲有225萬，抖音粉絲1255.8萬。