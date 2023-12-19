航班延誤？男子疑攀關係耍大牌　自稱：千萬網紅「墊底辣孩」師兄

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一男子昨（18）日疑不滿航班延誤，對空姐「亮出身分」，稱自己跟擁有1000萬粉絲的網紅墊底辣孩同一間公司，「我有280萬個粉絲，他是我的師弟！」該段影片引起熱議，墊底辣孩本人也火速發出聲明，自己與該「師兄」根本不認識。

▲墊底辣孩（左）表示與該男子（右）素不相識。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，12月18日，一名網友上傳一段影片表示，因大雪氣候不佳導致航班延誤，前方一黑衣男子自稱「墊底辣孩」的師兄來維權。墊底辣孩本人看到影片後回應，「真不認識，請理性衝浪（上網）！」

影片中，該名黑衣男子手指著空姐說道，「我跟墊底辣孩一個公司，那是我師弟，他1000多萬粉絲，我280萬的粉絲，為何另一架飛機能起飛，我們不能，你們告訴他（機組人員），如果因為他的原因不能起飛，那我需要知道他的名字，把我的話帶給他，現在去告訴他。」

▲墊底辣孩因高超的拍攝、後製技巧，及有趣的影音內容，在陸網上擁有近千萬粉絲。（圖／翻攝自微博、小紅書@墊底辣孩）

墊底辣孩本人表示，「該男子不實的言論已經嚴重影響到他的名譽及生活了。」該段影片也迅速引起討論，不少網友批評該名黑衣男造成多人困擾，「現在公共場所也能這樣隨便攀關係就對了」、「空姐素質真好，面對神經病還能這麼有禮」、「真的認識那又如何」。

▲墊底辣孩聲明。（圖／翻攝自微博）