美食小吃天堂「桃園100碗」　挖掘親民的好味道

▲胡同彭家老舖新疆拉麵。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

享用美食，不僅滿足口腹之慾，更帶來好心情！桃園有很多價格親民又美味的小吃，為了讓民眾認識，市府觀旅局20日發表分布在桃園13個行政區的「桃園100碗」，共90間店家入榜。

▲國旗屋-稀豆粉。（圖／觀旅局提供）

遴選結果由位於蘆竹區的新疆料理「胡同彭家老舖新疆拉麵」一舉拿下3碗，成為獲得最多碗數的單一店家。此外，中壢區「好咖Thai」與「國旗屋」；桃園區老字號的全牛料理餐廳「牛家莊」、「村民食堂」與「老賊壽司」；還有楊梅區的「俏東北廣東粥」、龍潭區老店「橋頭老麵店」與大溪區的「大溪賴祖傳豆花」共8家店，分別獲得2碗並列第二。

▲好咖Thai-泰銷魂主廚饗宴雙人餐。（圖／觀旅局提供）

遴選結果揭曉，桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟不諱言看到榜單，當下很雀躍，直呼「天啊，有這麼多我不認識的店家」，相信有一堆上榜的美食小吃，連住在桃園這麼久的同仁，也會嚇一跳居然沒注意。這次透過不同的視角和體驗，跳脫以往傳統的推薦方式，也不是美食雜誌寫了又寫的小吃，要花不少時間品嘗體驗，期待大家來桃園旅遊時，能夠來品嘗看看桃園在地的好滋味。

▲俏東北-臭豆腐。（圖／觀旅局提供）

周柏吟說，桃園是一座各族群融合的城市，由閩南、客家、眷村、原住民、滇緬、泰北等各地住民組成，庶民美食比起其他縣市更豐富、更充滿多變樣式與組合。除了族群多元而有各式的料理外，因地理環境的不同，也發展出不同之區域美食，水質優良而遠近馳名的大溪豆干、豆花；鄰近石門水庫名聲遠播且歷史悠久的活魚料理，都值得推薦給大家來品嘗。