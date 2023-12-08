桃園力推東南亞友善觀光　導入「旅宿新住民培力」

▲觀光旅遊局周柏吟局長力推東南亞友善觀光。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局力推東南亞友善觀光，打造桃園觀光品牌「桃園好棧」，期推廣至國際，7日邀集相關單位舉辦「旅宿新住民培力」研商共識會議，將借重新住民語言專長及文化優勢，並透過跨局處資源整合、政府與民間公私通力合作，打開桃園觀光旅遊更多的可能性，同時促進友善新住民族群的就業環境。

觀旅局周柏吟局長表示，近年來台灣對東南亞國家旅客具有相當的吸引力，而桃園為國門之都，近三年統計東南亞旅客住宿佔比為外籍旅客中最高，且桃園的新住民人口為全台第四，顯示桃園對於吸引東南亞旅客具有相當優勢的條件。

周柏吟說，疫後觀光旅宿業面臨缺工潮，觀旅局於今年6月與勞動局合作辦理3場次觀光旅宿青銀共創人才媒合會，成效斐然，但仍有人才缺口，其中尤需具多語言專長的人才來推展國際旅客服務。因此，希望透過「旅宿新住民培力」計畫，促進桃園新住民投入旅宿業，借重新住民的語言專長與文化優勢，穩定旅宿推展國際接待服務量能，營造友善東南亞旅客的旅遊環境，全面提升桃園旅遊競爭力及品質，吸引外國遊客來桃園觀光旅遊。

周柏吟局長表示，旅宿業的工作包容性很高，任何族群、性別、年齡、學歷或是二度就業者都相當歡迎投入，而旅宿產業對於工時也非常具有彈性，不論是全職、兼職、因家庭因素需彈性調班等，都可以討論量身打造的工時方案，並且有穩健的升遷制度，透過培訓其職涯的發展性都是不可限量的，非常歡迎新住民的加入。

桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守表示，桃園市新住民人口約6萬6,000人，已成桃園市人口結構中的一大族群，桃園更是躍升新住民移居之第二大友善「新」城市，然而新住民容易被冠上經濟弱勢的刻板印象，為扭轉既定印象，並跨局處培力新住民於職場市場培植自力發展之優勢與能力，期能透過「旅宿新住民培力」計畫將整合旅宿業者徵才及新住民謀職之需求，促進雙向溝通，並依所需之就業技能開設課程及專班，使新住民求職者獲得職缺相關專業知能，照顧新住民族群及新二代。

陳信守說，新住民於求職過程中對於自身的權益較不清楚，市府對於新住民於求職資訊及福利應公開透明，未來也將推行翻譯成各國語言，更友善新住民就業環境。桃園「旅宿新住民培力」會議，邀集桃園市新住民聯合服務中心、桃園市新住民培力中心、桃園市政府就業職訓服務處以及桃園市各旅宿業者及新住民協會代表參與。