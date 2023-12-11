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桃園首創全國第一支機場觀光即時影像　上線10天破百萬人次觀賞

▲桃園首創全國第一支機場觀光即時影像

▲桃園首創全國第一支機場觀光即時影像。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局11日表示，甫於11月29日新上線的全國首支桃園機場觀光即時影像，短短10天內突破110萬瀏覽量，總瀏覽時間已達13.6萬小時，YT訂閱戶達7萬，成為全國觀光即時影像中最受矚目的焦點；境外客群瀏覽量達2成，更為桃園在國際觀光舞台上增添了亮麗的成績。

市府觀旅局表示，桃園機場即時影像的獨特魅力在於其對於航班動態的真實呈現。本次桃園市政府觀旅局特別挑選位於第三航廈咖啡廳設置即時影像，就是以賞機愛好者的視角考量，透過觀旅局建置的4K高解析鏡頭及現場收音，讓大家都能清晰地觀看到南跑道05R及23L的飛機起降，目前平均日瀏覽量達10萬人，每人平均觀看8分45秒，白天約有1000人同時在線賞機，深夜也有超過500人線上追飛機，熱度持續升溫中。

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▲桃園首創全國第一支機場觀光即時影像

每天近百次的飛機起降，帶給觀賞者不同的視覺享受，觀旅局更安排專人貼心進行畫面操作，來滿足民眾期待的視角，並將精彩片段製作成花絮讓大家不錯過精彩畫面。觀光旅遊局周柏吟局長表示，透過機場即時影像同時和世界各地航空迷交流，民眾在家就能感受機場24小時的繁忙和各式飛機的壯觀影像。

上線一周以來，不斷改進收音與追焦各項問題，希望可以帶給民眾最好的體驗與感受，無論是航班的起飛還是降落，每一幕都猶如在眼前發生，讓人仿佛置身於機場旁，感受那飛機劃破天際的震撼，亦能瞭解桃機工作樣態與辛苦。許多網友透過即時影像討論區表示，透過這樣的觀看方式，不僅能滿足對飛機的好奇與熱愛，更為生活增添了一份特別的樂趣，也有網友表示，全家一起看飛機，是近期新興的熱門家庭活動，部分網友也表示正規劃桃園賞機旅遊行程，透過電子問卷，民眾對於觀旅局架設機場即時影像來推展觀光，給予高達9成以上的好評。

周柏吟說，觀旅局持續致力於透過創新科技結合在地觀光資源，透過即時影像來宣傳桃園旅遊景點及活動，期望未來能與桃機公司及其他旅遊魅力景點合作推展臺灣觀光，提升國際品牌形象，除了桃園機場外，將綜合評估民眾意見，再增設新觀光即時影像熱點，如可瞭望桃園海岸線的大古山等。

此外，為了讓服務更全面，將研擬透過科技創新，發展「桃園觀光OBS直播網路服務」，與民間觀光業者合作，建置互動觀光即時影像服務，讓到訪遊客透過操作即時影像，進行拍照或短影音錄影分享，行銷在地旅遊話題，營造「First Stop in Taiwan」桃園國際形象，強化臺灣國際觀光的品牌力與影響力。

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