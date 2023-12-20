2024年拚運量重返4千萬大關！桃機第一航廈增30座自助行李託運　

▲桃園機場公司第一航廈自助行李託運系統啟用，新增30座機台。（圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場導入新科技和智慧化，因應疫後旅運復甦，桃機第一航廈再增30座自助行李託運機台，2分鐘內即可完成報到及託運，今(20日)舉辦啟用典禮，桃機總經理范孝倫表示，今年旅運量已超過3177萬人次，期許2024年運量能重回4000萬人次。

機場近年推廣多元化自助服務，包含自助行李託運機台共56座，第一航廈有30座、第二航廈26座，以及市區預辦登機、航空公司網路和手機自助報到系統，目前由桃園機場搭乘華航、長榮等國籍航空出境旅客，使用智慧化報到平均已超過5成，加上SBD等服務，縮短旅客排隊時間，還能減少人工報到櫃檯作業負荷，紓解出發報到大廳尖峰時刻排隊人潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機場公司總經理范孝倫表示，第二航廈自助行李託運系統是島區設計，第一航廈自助託運行李系統則屬兩用型，在櫃檯前段鼓勵已完成網路或自助報到的旅客自行託運行李，快速完成報到作業，也可以配合營運調整成人工櫃檯使用。

▲桃園機場第一航廈新增30座自助行李託運服務，2分鐘內完成報到和託運行李。（圖／桃機）

范孝倫指出，桃園國際機場112年旅運量統計至11月底已逾3177萬人次，隨著旅運提升，自助行李託運系統能提高整體工作效率，第一航廈自助行李託運系統再增30座機台，期許2024年運量能重回4000萬人次。

機場公司表示，目前提供自助行李託運服務包括中華航空、台灣虎航、星宇航空、長榮航空、立榮航空、華信航空，未來國泰航空及AirAsia集團旗下包括馬亞洲、泰亞洲、菲亞洲、全亞州也會加入，逾十家航空公司提供旅客優質且免費服務，因各家規定不同，提醒旅客可先行至航空公司官網查詢。