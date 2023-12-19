出國好康到月底！桃機消費「滿200折50元」　每天領券都有折扣

▲桃園機場公司歡慶開航45週年，12月18日至31日期間舉辦「飛躍世界 感謝有您」年終感恩回饋活動。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場公司歡慶開航45週年，舉辦「飛躍世界 感謝有您」年終感恩回饋活動，只要加入桃園機場LINE好友，即可獲得感恩回饋電子優惠券，憑券享餐飲及伴手禮消費折扣，消費滿200元現折50 元，優惠活動期間每人每日限領取1次，活動只到12/31。

機場公司表示，「飛躍世界 感謝有您」年終回饋活動已於12月18日開跑，12/31截止，活動期間加入「桃園機場Taoyuan Airport」LINE好友，即可領取電子優惠券，憑券於機場餐廳及伴手禮商店消費滿200元，現折50元優惠，優惠活動期間每人每日限領取1次，數量有限，贈完為止。

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▲只要加入桃園機場LINE好友，即可獲得感恩回饋電子優惠券。（圖／桃機）

機場公司指出，桃園機場各區域航線陸續復飛，航線恢復比例約達疫情前2019年8成，航空公司也持續拓展新航線，桃園機場2023年客運量已於11月突破3,000萬人次，全年度可望達3,500萬人次，其中以北美、中東及東南亞地區旅客增加最為顯著。

為創造有感舒適的機場體驗，機場公司從多方面優化服務品質，包括推廣智慧化服務，提升報到登機流程效率；打造特色餐飲風格，持續引進新品牌，讓旅客每次進出機場都有全新體驗。