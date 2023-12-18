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桃機炸滿人潮「以為是跨年」！保全籲過海關前「先脫外套」省時間

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲排隊等待時可以先脫下外套。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

年末擁有許多值得慶祝的節日，像是聖誕節、跨年一直到過年，很多人都有出遊的計畫，當然也有不少安排出國的機會，臉書粉專「偽日本人May．食遊玩樂」提醒要出國的旅客，一定要提早2.5至3小時的時間到桃園機場排隊，也建議大家過海關時，可以先把外套脫掉等待，「保全說卡在脫外套的時間太久」。

臉書粉專「偽日本人May．食遊玩樂」發文，分享12日上午桃園機場出境的狀況，「超多人，看到如此盛況，還以為是跨年散場」，一個月至少會飛兩趟的她，已經很久沒有看到這樣的排隊人龍，「這只是冰山一角，左右兩側各有至少6-7排人龍」，建議大家提前2.5-3hrs到機場，辦理托運行李、排隊出境，「預留時間很重要」。

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她補充，「應該每一時段不同，人潮差異較大，這是搭乘長榮飛仙台，早上1015航班拍攝，提醒若是同時段搭機的人，一定要多預留時間」，此外，現在冬天到了，很多人都會穿著厚重的大外套，在等待過海關的X光機時，可以先把外套脫掉，加速前進的速度，「入口處保全說卡在脫外套的時間太久，我都是托運行李時快點把外套放進行李箱，省得麻煩」。

貼文一出，掀起網友討論，「中、下午比較不會，中午前航班比較密集才會有」、「現在都提前三小時會保險點」、「都是要去日本的，其他國家就還好」、「今年從6月去到11月，去了3次，每次都這樣，都改坐中午過後的班機，10個8個都去日本，真的誇張，不分平假日」、「入境也爆多」、「這應該是桃機早上日常，過了七點應該就好多了」。

貼文獲得「偽日本人May．食遊玩樂」授權提供轉載。

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