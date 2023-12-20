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全台最大「光明燈牆」啟燈點亮　鹿耳門聖母廟三建安座42週年慶典

▲台南土城香武陣登台演武同歡慶，全台最大「光明燈牆」啟燈點亮，正統鹿耳門聖母廟入火安座迄今42年，莊嚴雄偉、歷久彌新、彷若台版紫禁城。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南土城香武陣登台演武同歡慶，全台最大「光明燈牆」啟燈點亮，正統鹿耳門聖母廟入火安座迄今42年，莊嚴雄偉、歷久彌新、彷若台版紫禁城。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南土城香武陣登台演武同歡慶，全台最大「光明燈牆」啟燈點亮，正統鹿耳門聖母廟47年前，鹿耳門媽踏廟地三建全台灣最大的媽祖廟，於1981年農曆11月8日現址入火安座迄今42年，莊嚴雄偉、歷久彌新、彷若台版紫禁城。

一年一度的安座週年慶，全台友宮都會前來參香、貴賓雲集，是聖母廟特別熱鬧的時刻，值此佳節，王增榮主委與第13屆委員、監查、代表會團隊，建構「全台最大光明燈牆」，以最尖端科技AI 晶片點亮8萬盞財利燈、光明燈，作為敬獻給正統鹿耳門聖母廟第三次重建42 週年獻禮。

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▲台南土城香武陣登台演武同歡慶，全台最大「光明燈牆」啟燈點亮，正統鹿耳門聖母廟入火安座迄今42年，莊嚴雄偉、歷久彌新、彷若台版紫禁城。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由王增榮主委、天擎積體電路呂惠平董事長親自啟燈，正式點亮五王殿、媽祖殿，以「大船入港‧龍飛鳳舞燈光大秀」祝福十方善信大德都能在媽祖護佑下，財源滾滾、運途光明！

緊接著進行祭儀大典，聖母廟王增榮主委擔任主祭，名譽主委鄭 深池、陳亭妃立委、郭信良、蔡麗青、李中岑、邱昭勝…等議員、三郊鎮港海安宮、海尾朝皇宮、學甲寮慈興宮、鄭成功祖廟…等主委、土城香主會首、各方賢達齊聚，依循古禮祭祀，莊嚴肅穆，數百間交 陪友宮依序參拜，場面盛大莊嚴。

▲台南土城香武陣登台演武同歡慶，全台最大「光明燈牆」啟燈點亮，正統鹿耳門聖母廟入火安座迄今42年，莊嚴雄偉、歷久彌新、彷若台版紫禁城。（圖／記者林東良翻攝，下同）

入夜後，正統鹿耳門聖母燈火通明，近七百桌平安宴擠爆廟埕，巨幅舞台長寬各 20 公尺，十分吸睛，正是為了史上頭一遭「土城香武陣」即將在安座晚宴上登台表演，台南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、台江處長謝偉松、雲管處長許宗民、副總統參選人趙少康、來自全台的台灣寺廟金蘭會友宮、交陪境、企業人士…都到場致意。

▲台南土城香武陣登台演武同歡慶，全台最大「光明燈牆」啟燈點亮，正統鹿耳門聖母廟入火安座迄今42年，莊嚴雄偉、歷久彌新、彷若台版紫禁城。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開場煙火秀點亮聖母廟夜空，三大武陣「郭岑寮金獅陣」、「蚵寮 角白鶴陣」、「虎尾寮宋江陣」依序演武，呈現「金獅獻瑞」、「白鶴童子」、「八卦陣黃蜂出巢」的經典陣式，獲得現場近7千位嘉賓熱情喝采、掌聲不斷。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，歷經三次重建滿42周年，聖母廟會持續努力跟政府、地方攜手合作，朝休閒、文化、觀光、慈善、旅遊5大面向來推廣，過年將近，全台最新最大的光明燈、財利燈牆可以照亮運途，歡迎民眾前來祈求平安，共沐聖恩。

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