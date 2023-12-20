路邊廣告曝「腥夫偷吃全被拍」　正宮嗆：下次請選無窗房間

▲吉隆坡路邊出現一個奇特廣告，內容是正宮向偷腥丈夫霸氣喊話。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞吉隆坡街頭出現一個吸睛看板，一名人妻登廣告宣布將要離婚，因為她抓到丈夫在辦公室偷吃，而且還有錄影存證，甚至喊話下次記得慎選偷吃地點。此畫面被網友分享至社群媒體X後，立刻引發熱議，但也被質疑只是業者行銷噱頭。

網友蒂莫西（Timothy Tiah）18日發文分享，他在住宅區「敦伊斯邁花園」（TTDI）看到了這個廣告看板。根據內容，人妻公開點名丈夫「Kevin Teoh Chee Sing」，批評對方是一個說謊、劈腿、愛炫耀以掩飾內心自卑的傢伙，並且聲稱錄下丈夫在共享辦公室「Jerry Coworking Space」偷吃的過程。

人妻隔空喊話，「下次選個沒有窗戶的房間吧！不要打給我！我的律師會打給你！」署名「Shin Yi」之後還特地強調，自己即將成為前妻。

這篇貼文吸引120萬次瀏覽，許多人紛紛為正宮打氣，「應該也把這個男人的社群帳號跟電話號碼放上去」、「這是另一個境界的離婚方式，但不論出自什麼原因，他都活該。」也有人歪樓提問，「這就是有錢人傳訊息的方式嗎？」

不過，也有人懷疑，這一切都只是虛構，實際上正是內文提及共享辦公室「Jerry Coworking Space」的另類廣告，「這只是噱頭啦」、「行銷團隊值得獲得升遷」。