人夫偷吃藥局熟女闆娘「3年送1011萬」　癌逝後正宮對帳怒告

▲屏東一名正宮整理丈夫遺物時才發現他偷吃，還給小三千萬鉅款。（圖／翻攝自記者蔡文淵）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名人妻在整理癌逝丈夫遺物時，才驚覺他偷吃藥局老闆50多歲的老婆，3年來匯給她超過1011萬餘元，其中包含3百萬金援小三的兒子買房，小三也在偷吃期間離婚。人妻晴天霹靂，將小三告上法院，屏東地院審理後，判小三侵害配偶權屬實，應賠償200萬元。全案還可上訴。

正宮主張，丈夫在屏東開設結構技師事務所，去年12月因大腸癌病逝，她直到今年初整理丈夫遺物，才發現丈夫偷吃事務所附近藥局老闆的妻子，兩人還以「老公、老婆」相稱。

正宮查看丈夫匯款給小三的紀錄，發現2019年小三兒子要買房，丈夫就直接匯款300萬到小三帳戶，從2019年12月起至2022年10月止，近3年時間匯入小三戶頭的錢共計1011萬590元，而小三也在2020年11月間與藥局老闆離婚。

全案審理時，小三否認和人夫交往，辯稱認識人夫以來，人夫都自稱已離婚多年，她從不知道人夫有家庭。

不過法官認為，由小三和人夫LINE對話紀錄可知，小三對人夫罹癌後的身體狀況十分擔憂，若她認為人夫為單身，以兩人互稱「老公、老婆」的親密程度來說，在人夫病危住院期間，小三應會到醫院探視，但她卻從未前往，可見是怕兩人婚外情曝光。

法官指出，小三與人夫交往至少超過3年，期間接受人夫千萬鉅款，可見兩人已逾越一般男女關係，已侵害配偶權，審酌正宮任職於國立大學，財產總額約2818萬餘元，小三近年所得約8千到1萬餘元，判她要賠正宮200萬，全案還可上訴。