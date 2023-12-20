前進馬來西亞2天破千萬！東森直播電商攜手憲哥與就醬播合作　開啟跨境直播新市場

▲綜藝天王吳宗憲與大馬直播天后慧爺團隊攜手創下單日銷售1500萬台幣的黃金佳績。（圖／馬來西亞慧爺提供，以下同）

消費中心／綜合報導

在當今快速變化的直播電商世界中，東森直播電商近日結合戰略合作夥伴「就醬播」直播電商平台共同拓展馬來西亞市場，探索馬來西亞市場的無限潛力。這次跨境合作，不僅是商業層面的攜手，更是將東南亞文化與市場經驗的深度融合交流。

東森將東森嚴選的高品質商品與以客為尊的服務理念，通過直播的互動形式，帶給馬來西亞消費者全新的購物體驗，而綜藝天王吳宗憲不僅是一位影視娛樂圈的天王，更是一位能將台灣優質商品的魅力傳遞給馬來西亞消費者的重要橋樑。

▲吳宗憲與大馬直播天后慧爺攜手直播，在馬來西亞展現高人氣。

憲哥獨特的風格和親和力，在直播中將東森嚴選與他個人研發的日安玩美系列產品以生動活潑的方式呈現給觀眾。這樣的互動不僅增強了商品的吸引力，也使得購物變成了一場享受與發現的過程。觀眾們可以在輕鬆愉快的氛圍中了解產品，並與憲哥進行即時互動，這種新型的購物方式在馬來西亞市場引起熱烈反響，並創下單日銷售金額1500萬台幣的佳績。

▲吳宗憲妙語如珠唱播俱佳，被新馬粉絲譽為「星馬王子」。

隨著直播電商的不斷發展和創新，東森直播電商與「就醬播」的這次合作預計將在未來市場中扮演越來越重要的角色，從提供優質商品到創造互動式的購物體驗，這次合作無疑將為直播電商領域帶來一場新的革命，同時也為消費者帶來了更多選擇和更好的購物體驗。