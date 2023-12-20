斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

▲「龍耀斗六祥瑞萬家」燈會啟燈暨跨年晚會，將於12月31日熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為迎接喜氣龍年，斗六市公所將於2023年12月31日辦理「龍耀斗六、祥瑞萬家」燈會啟燈暨跨年晚會，今（20）日宣傳記者會首先曝光龍年迷你主燈「龍舞燈雲」，以飛龍在天、雲上飛舞的型態，呼應龍耀斗六、迎向龍年的祥瑞意象。

斗六市公所在活動前一個月就開始在膨鼠森林公園陸續佈展花燈，有別以往傳統的固定式花燈，今年增加了多種互動式的燈飾，遊客服務中心的外牆也在光雕投影下，呈現出四季的華麗視覺饗宴，結合光環境的營造，要讓全國民眾看見不同特色的幸福斗六城。

▲龍年燈區以膨鼠森林公園為主燈區、與市民朋友共享「斗六的龍耀」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六跨年晚會邀請到了7組知名藝人表演，首先由李杰明、陳忻玥領銜開場，接著由「創作才子」李晉瑋、大嘻哈時代2「混血女聲」Majin、「金牌阿卡貝拉」AISA矮薩人聲樂團、「鐵肺才女」吱吱郭芝吟輪番帶來精采演出，此外，更邀請到多次入圍金曲獎的龐克搖滾樂團-TRASH作為壓軸演出，陪伴倒數跨年，長達180秒的高空煙火秀邀請民眾一起來嗨翻斗六、迎向龍年。

斗六市長林聖爵表示，龍年燈區以膨鼠森林公園為主燈區、副燈區在行啟記念館，透過閃耀的特色花燈與市民朋友共享「斗六的龍耀」，也很感謝縣政府的大力支持與補助經費，讓活動可以舉辦的更加豐富有趣。此次燈會將一路展示到3月31日，跨年晚會當晚還有限量1000組的龍年特色小提燈「蛋蛋龍」，民眾只要在臉書打卡就可以免費領取，歡迎全國各地的朋友一起來拜訪斗六、踩點賞花燈。

▲龍年燈區以膨鼠森林公園為主燈區、副燈區在行啟記念館，透過閃耀的特色花燈與市民朋友共享「斗六的龍耀」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）