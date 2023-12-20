「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　謝國樑：全台最大3D螢幕陪倒數

記者郭世賢／基隆報導

2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，基隆市政府再度邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，於12月31日晚間12點整，在文化中心頂樓施放360秒、共5000發的煙火，並且在國門廣場透過全台最大裸視3D螢幕，重現一票難求的「最愛基隆年終演唱會」盛大演出，跨年前60秒將以3D螢幕倒數，加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛，陪伴大家熱鬧迎接2024的到來。

▲2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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市長謝國樑今（20日）率市府觀銷處代理處長郭憲平共同主持記者會，並表示2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，以有愛城市的設計理念並用「愛來」做諧音，意喻著I LOVE基隆的意思，煙火秀特別搭配歌手梁靜茹的名曲「暖暖」作配樂，規劃五個主題：首先以「有愛城市篇」拉開序幕，第二篇章為象徵家人擁抱孩子的「親子篇」，接著是代表基隆特色的「海洋篇」和「嘉年華篇」，最後以「幸福快樂年篇」象徵新的一年到來；另外也設計了燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火與音樂律動作結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。

謝國樑表示，基隆市政府特別企劃在國門廣場推出特選美食市集，並商請市區周邊商圈店家延長營業時間到跨年，包含東岸商場內所有店家，以及叁肆行的布娜飛餐酒館，國門廣場周邊的玻璃屋、邦彼諾餐廳、可不可熟成紅茶、聞香亭等，陽明文化藝術館也特地辦理「海與陸的相望」跨年交流之夜。此外，12月31日晚間9點開始，將透過「ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地」頂樓上方，以全台最大裸視3D螢幕重現「最愛基隆年終演唱會」的盛大演出，在跨年前60秒將以3D螢幕倒數畫面，與現場民眾一同迎接跨年煙火秀。

▲「愛來基隆」跨年360秒、共5000發煙火秀。



謝國樑也特別推薦幾處最佳煙火觀賞點，包含基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等。此外，市府也特別準備基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂，於活動當天晚間11點起在國門廣場發送，藝人黃鐙輝也將於當天晚上11時30分到國門廣場現場直播並與民眾一同倒數新年的到來，歡迎本地和外縣市朋友到基隆來共同感受魅力四射的跨年夜。