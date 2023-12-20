　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　謝國樑：全台最大3D螢幕陪倒數

記者郭世賢／基隆報導

2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，基隆市政府再度邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，於12月31日晚間12點整，在文化中心頂樓施放360秒、共5000發的煙火，並且在國門廣場透過全台最大裸視3D螢幕，重現一票難求的「最愛基隆年終演唱會」盛大演出，跨年前60秒將以3D螢幕倒數，加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛，陪伴大家熱鬧迎接2024的到來。

▲「愛來基隆」跨年360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長謝國樑今（20日）率市府觀銷處代理處長郭憲平共同主持記者會，並表示2024「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，以有愛城市的設計理念並用「愛來」做諧音，意喻著I LOVE基隆的意思，煙火秀特別搭配歌手梁靜茹的名曲「暖暖」作配樂，規劃五個主題：首先以「有愛城市篇」拉開序幕，第二篇章為象徵家人擁抱孩子的「親子篇」，接著是代表基隆特色的「海洋篇」和「嘉年華篇」，最後以「幸福快樂年篇」象徵新的一年到來；另外也設計了燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火與音樂律動作結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。

謝國樑表示，基隆市政府特別企劃在國門廣場推出特選美食市集，並商請市區周邊商圈店家延長營業時間到跨年，包含東岸商場內所有店家，以及叁肆行的布娜飛餐酒館，國門廣場周邊的玻璃屋、邦彼諾餐廳、可不可熟成紅茶、聞香亭等，陽明文化藝術館也特地辦理「海與陸的相望」跨年交流之夜。此外，12月31日晚間9點開始，將透過「ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地」頂樓上方，以全台最大裸視3D螢幕重現「最愛基隆年終演唱會」的盛大演出，在跨年前60秒將以3D螢幕倒數畫面，與現場民眾一同迎接跨年煙火秀。

▲「愛來基隆」跨年360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「愛來基隆」跨年360秒、共5000發煙火秀。

謝國樑也特別推薦幾處最佳煙火觀賞點，包含基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等。此外，市府也特別準備基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂，於活動當天晚間11點起在國門廣場發送，藝人黃鐙輝也將於當天晚上11時30分到國門廣場現場直播並與民眾一同倒數新年的到來，歡迎本地和外縣市朋友到基隆來共同感受魅力四射的跨年夜。

▲「愛來基隆」跨年360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆碇內吊橋整修！橋塔向岸傾斜28.4cm　封閉施工延至明年11月

►基隆輔選鄭文婷　蕭美琴：再送不分區王正旭進立院

►基隆塔啟用！遠見人文空間進駐　謝國樑：打造城市觀光廊道

►獨／新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

ET快訊
獨／救災英雄竟是詐團首腦！　檢警直呼「不敢相信」
女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是
快訊／寒流殺到！擴大11縣市低溫特報　跌破10度
爆乳女荷官露小蠻腰！點石成金同花順　串燒店暗營賭場慘了
高二生趕上學「紅燈硬要過」　斑馬線上被撞飛
他點出「台灣棒球問題」　教練寬鬆、球員自我設限
中職公告！樂天選擇75%轉隊費加陳柏豪
「內褲濕掉太壞了」　台中人夫偷吃被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私校傑出教育事業家及校長今頒獎！淡江全國唯一獲雙獎學校

【廣編】高雄市「率先全國」取得綠色債券發行資格　不增加債務、節省利息及環境永續

尾牙最討厭什麼獎品？4成上班族曝心聲：抽到「這個」很衰

長輩易眩暈！吃藥+針灸可改善　中醫師另曝按摩5穴位舒緩

快訊／寒流殺到！今晚起到周五「擴大11縣市低溫特報」　跌破10度

星巴克「特大杯美式」不到36元　內行曝超省錢買法！

雲林縣TPASS通勤月票挑戰全台最低價　199元不限次數里程

「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　謝國樑：全台最大3D螢幕陪倒數

這類人家中別放聖誕樹！醫示警「聖誕樹症候群」　嚴重恐呼吸困難

侯友宜拋「學貸免利息」政見　教長：補貼學雜費才可減輕負擔

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

私校傑出教育事業家及校長今頒獎！淡江全國唯一獲雙獎學校

【廣編】高雄市「率先全國」取得綠色債券發行資格　不增加債務、節省利息及環境永續

尾牙最討厭什麼獎品？4成上班族曝心聲：抽到「這個」很衰

長輩易眩暈！吃藥+針灸可改善　中醫師另曝按摩5穴位舒緩

快訊／寒流殺到！今晚起到周五「擴大11縣市低溫特報」　跌破10度

星巴克「特大杯美式」不到36元　內行曝超省錢買法！

雲林縣TPASS通勤月票挑戰全台最低價　199元不限次數里程

「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　謝國樑：全台最大3D螢幕陪倒數

這類人家中別放聖誕樹！醫示警「聖誕樹症候群」　嚴重恐呼吸困難

侯友宜拋「學貸免利息」政見　教長：補貼學雜費才可減輕負擔

拋各部會應設「AI小組」　趙少康：可用AI便利交通、輔佐國軍

私校傑出教育事業家及校長今頒獎！淡江全國唯一獲雙獎學校

謝娜曝「張杰不承認對我一見鍾情」　網甜喊：充滿了戲劇性和甜蜜

老婦遭28歲男尾隨性侵！手機錄下「張開妳的腿」　女兒聽留言嚇壞

半導體業首家　世界先進攜手台大發展在地負碳技術

高爾夫球桿身大廠啟坤明年1／4終止興櫃交易　擬轉赴美國掛牌

幫郭台銘連署涉賄選「還全賴給助理」　桃園前議員郭麗華起訴

林襄吐槽孫生「晚上鳥沒啥用」道歉了！　沈玉琳澄清：不是針對他

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

視網膜支票2天後到期「被愛犬咬爛」　曝金額哀號：大悲無言

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

生活熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

寒流低溫下修！　最冷時間曝

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

課本上的杜甫不是杜甫！本尊身份曝光

一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強

明年僅1天補班日！他驚覺「2大假期沒了」

雨區擴大！4縣市大雨特報　最新警戒區出爐

更多熱門

相關新聞

即／基隆男駕車自撞　消防破壞車體救人送醫

即／基隆男駕車自撞　消防破壞車體救人送醫

基隆市消防局今（20日）下午2時35分接獲通報，基隆市安樂區基金二路往萬里方向（大武崙派出所與泉益加油站中間）傳出車禍，警消趕抵現場時，發現一名50多歲男性駕車自撞邊坡，人卡在駕駛座上，右邊車頭凹陷毀損，警消人員利用破壞器材破壞車體將男子救出時，意識不清，後續緊急送往基隆長庚醫院治療，詳細車禍肇因尚待釐清。

柯文哲農地變停車場　她拉布條14字開酸

柯文哲農地變停車場　她拉布條14字開酸

「柯P農地」條件優　房仲分析：有機會轉建地

「柯P農地」條件優　房仲分析：有機會轉建地

選戰倒數！李眉蓁、鍾易仲合體大跳「科目三」

選戰倒數！李眉蓁、鍾易仲合體大跳「科目三」

新北男借車毒駕自撞　還不出修車費遭捅大腿囚摩鐵

新北男借車毒駕自撞　還不出修車費遭捅大腿囚摩鐵

關鍵字：

基隆跨年煙火音樂影音

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面