國會戰將，人民靠3！翻轉後山為前山　立委號次抽籤傅崐萁抽中3號強調三度政黨輪替

▲傅崐萁抽中3號，現場支持者隨即喊出：三陽開泰，國會戰將、人民靠3。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

今（20）日上午10時立法委員號次抽籤於花蓮縣選委會舉行，一大早即湧入大批立委傅崐萁的支持者，花蓮縣長徐榛蔚、新城鄉長何禮台、吉安鄉長游淑貞、花蓮市長魏嘉彥及多位村里長、地方仕紳、社團、民眾都親臨現場支持相挺，傅崐萁在眾多支持者的加油、凍蒜聲及簇擁下到達會場並進行抽籤。傅崐萁抽中3號，現場支持者隨即喊出：三陽開泰，國會戰將、人民靠3。

傅崐萁在縣長徐榛蔚和鄉鎮長、里長、村長等眾多支持者陪同下，步出花蓮縣選委會大門外，與鄉親共同宣示並誠摰邀請全縣鄕親作台灣的靠山，總統選3號的侯友宜、立委選3號的傅崐萁。傅崐萁、侯友宜全力做人民的靠山，讓後山翻轉成前山，讓台灣三陽開泰、三度政黨輪替。

▲傅崐萁表示，今天能夠抽中三號，是上天的旨意，象徵三度政黨輪替。

傅崐萁表示，今天能夠抽中三號，是上天的旨意，象徵三度政黨輪替、台灣三陽開泰，台灣要做我們的靠山，我們來為全民打拚，來為全民做靠山。更重要，後山要翻轉成為前山。重要的三項的主要建設：蘇花安、花東快、國道六號三項重要的交通建設，都一定要打通。

▲多位村里長、地方仕紳、社團、民眾都親臨現場支持相挺。

傅崐萁指出，三項重要的主要建設：蘇花安、花東快、國道六號，這三項重大交通建設，都一定要打通，讓花蓮、台東得以快速發展，讓後山不再是後山，旭日東升，讓後山翻轉成為前山，成為台灣的靠山，我們一起加油，為侯友宜加油，為台灣二千三百萬的人民加油。