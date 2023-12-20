停遊覽車收租15年！「柯P農地」條件優　房仲分析：有機會轉建地

記者陸運陞、莊智勝／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭名嘴徐嶔煌爆料，於新竹市擁有一塊農業用地，但卻鋪柏油成了停車場，租予遊覽車停放。對此，柯文哲昨(19日)回應，強調自己不會「賴皮」，該怎麼處理就怎麼處理。原本空地上的遊覽車一夜清空，今(20日)也有工人進駐進行前置作業。當地房仲甘坤鑫指出，該土地位置距離科學園區約15分鐘，且生活機能相當完善，未來若納入都市計畫，就有機會從「農地」變「建地」。

▲柯文哲位於新竹市的農地今上午已拉起封鎖線，遊覽車一夜全部開走。（圖／記者陸運陞攝）

柯文哲爆發農地風波，名嘴徐嶔煌踢爆，柯多年前購入位於新竹市的一塊農地，但卻在地面上鋪設水泥、柏油變成停車場，還租給遊覽車收取租金，時間長達15年。對此，柯文哲昨第一時間回應，強調自己都在台北，很少管這些事，幾乎都是父母在處理，而該地2008年與另外4位醫師合資購入時，就已經有鋪上水泥，但既然農地違規使用，「該怎麼處理就怎麼處理」，強調自己不會賴皮，會將柏油全部敲掉、清運，回歸農地使用。

今(20日)《ETtoday新聞雲》記者直擊農地現場，發現原本停滿遊覽車的空地，一夜之間全都開走，整塊地空蕩蕩的，周圍來拉起封鎖線，且已有工人到場進行拆除整地前置作業。

當地房仲甘坤鑫表示，該處農地距離新竹市心臟地帶「科學園區」大約僅15分鐘的距離，根據科管局統計資料，園區內工作人口約17.6萬人、廠商約620家上下，大新竹地區都是以科學園區為主；而該地離園區近，且鄰近機能發展成熟，食衣住行育樂都具備，倘若未來納入都市計畫，就有機會成功從農地轉成建地，前景發展相當看好。甘坤鑫也補充，目前附近的土地價值約落在每坪70萬至80萬元左右，且新竹一直都有在進行都市計畫，可開發土地越來越少，柯文哲持有的該處農地條件不錯，「我覺得未來應該是有轉為建地的可能性。」

▼房仲甘坤鑫。（圖／記者陸運陞攝）