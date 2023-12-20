刀捅大腿囚摩鐵！他借車毒駕自撞　還不出10萬修車費慘遭報復

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子10月間向朋友借車使用，沒想到竟在永和區毒駕自撞中央分隔島，造成汽車嚴重損毀，在車內搜出安毒，被依毒品、公共危險罪送辦；車輛毀損維修費高達10萬元，男子還不出，昨日與借車友人談判，遭蝴蝶刀刺傷大腿，還被囚禁摩鐵，警方獲報將施暴2名友人逮捕，依殺人未遂、妨害自由送辦。

▲楊男向陳男借車卻毒駕自撞分隔島，造成車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，34歲楊姓男子10月22日向朋友40歲陳姓男子借了一部車，沒想到在凌晨1時許，因毒駕在永和區林森路與永亨路口自撞中央分隔島，造成身體擦挫傷，車頭嚴重毀損，警方到場在車內搜出毒品安非他命，訊後依毒品、公共危險罪移送偵辦。

由於車損修車費高達10萬元，楊男無力償還。19日下午，陳男找來27歲曾男約了楊男到新莊區新莊路一間宮廟前談判，直接索討10萬元修車費，楊男雙手一攤表明沒錢，陳男盛怒持球棒痛毆他，並對他搜身、翻找隨身包包，最後在包內找到一把蝴蝶刀，見他身上都沒錢，再持蝴蝶刀猛刺他右大腿一刀，劃割右小腿3刀。

陳、曾2人隨後將受傷的楊男擄走，押到泰山區中港西路一家汽車旅館關押，要他找人拿毒品來交換，不然別想離開，話畢2人外出買飲料；楊男趁隙打電話報警求助，警方獲報趕抵，2人剛好返回摩鐵，當場遭壓制逮捕，訊後朝殺人未遂及妨害自由罪偵辦。

▼警方在楊男車內搜到毒品安非他命

▼楊男還不出10萬修車費遭刺傷大腿囚禁摩鐵被警方救出 。（圖／記者陳以昇翻攝）