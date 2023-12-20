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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再攻賴清德違建　趙少康：不替人民解決問題怎麼還好意思哭？

▲民進黨總統候選人賴清德出席海內外學術力信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家被新北市府認定既存違建、無需拆除但要拍照列管，近日又被發現有國安人員在現場站哨，引來爭議。日前曾喊話「賴清德拆違建，我就辭中廣董事長」的國民黨副總統候選人趙少康表示，賴清德從政多年，從沒試圖改善礦區居民的生活，如今自家被踢爆是違建了，才出來一哭再哭，身為位高權重的大官，不替人民解決問題，怎麼還好意思哭？

趙少康指出，做為副總統該解決問題，不是只會哭，賴清德的老家違建最近成了打卡熱點，還被發現出動憲兵站哨，甚至疑似幫忙打掃整理花園。賴清德一家人根本不住在那裡，還把公僕當家奴 ，根本毫無道理。

趙少康表示，平溪、萬里、瑞芳過去有很多礦場，礦工們在惡劣的礦坑中辛苦工作，不只撐起自己的家庭，更撐起了早年台灣的經濟發展，如今還居住在當地礦區的朋友面臨違建問題，政府的確應該幫忙解決。

趙少康認為，礦區的土地是歷史問題，但是非都市計畫土地的主管權責在中央，民進黨執政了8年，賴清德自己當過立委、行政院長，如今貴為副總統，自己就是當地人，難道不知道問題出在哪裡？竟然從來沒有試圖為歷史問題解套？賴清德從政多年，從沒試圖改善礦區居民的生活，到底是沒能力？還是根本無心處理？

趙少康批評，賴清德在台南市長任內處理南鐵東移案，悍然不顧老太太的哭訴，動用怪手、警察強拆人家住了多年的合法老家，面對自己的違建卻有一堆理由，只想用哭來博取同情，不肯自己拆，難道另有隱情？「請賴清德拿出副總統的樣子，面對自己的違建質疑用哭來處理，難道面對天天挑釁的共軍來犯，也要用哭來博取國際同情？」

針對賴清德老家違建，其競總總幹事潘孟安20日說，這是一個舊有合法房屋，在很多建築術語裡面，既存違建是因為過去歷史背景，但從1988年到現在，台北縣、新北市政府與中央政府怠惰，沒有讓這幾千、幾萬礦區居民有一條可以遵循的路，呼籲「中央、地方趕快擬定一個讓這些鄉親可以能夠安家立命，而且在他們自己建設的過程裡面，自己擁有私有地，可以申請怎麼樣的合法程序」。

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