再攻賴清德違建　趙少康：不替人民解決問題怎麼還好意思哭？

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家被新北市府認定既存違建、無需拆除但要拍照列管，近日又被發現有國安人員在現場站哨，引來爭議。日前曾喊話「賴清德拆違建，我就辭中廣董事長」的國民黨副總統候選人趙少康表示，賴清德從政多年，從沒試圖改善礦區居民的生活，如今自家被踢爆是違建了，才出來一哭再哭，身為位高權重的大官，不替人民解決問題，怎麼還好意思哭？

趙少康指出，做為副總統該解決問題，不是只會哭，賴清德的老家違建最近成了打卡熱點，還被發現出動憲兵站哨，甚至疑似幫忙打掃整理花園。賴清德一家人根本不住在那裡，還把公僕當家奴 ，根本毫無道理。

趙少康表示，平溪、萬里、瑞芳過去有很多礦場，礦工們在惡劣的礦坑中辛苦工作，不只撐起自己的家庭，更撐起了早年台灣的經濟發展，如今還居住在當地礦區的朋友面臨違建問題，政府的確應該幫忙解決。

趙少康認為，礦區的土地是歷史問題，但是非都市計畫土地的主管權責在中央，民進黨執政了8年，賴清德自己當過立委、行政院長，如今貴為副總統，自己就是當地人，難道不知道問題出在哪裡？竟然從來沒有試圖為歷史問題解套？賴清德從政多年，從沒試圖改善礦區居民的生活，到底是沒能力？還是根本無心處理？

趙少康批評，賴清德在台南市長任內處理南鐵東移案，悍然不顧老太太的哭訴，動用怪手、警察強拆人家住了多年的合法老家，面對自己的違建卻有一堆理由，只想用哭來博取同情，不肯自己拆，難道另有隱情？「請賴清德拿出副總統的樣子，面對自己的違建質疑用哭來處理，難道面對天天挑釁的共軍來犯，也要用哭來博取國際同情？」

針對賴清德老家違建，其競總總幹事潘孟安20日說，這是一個舊有合法房屋，在很多建築術語裡面，既存違建是因為過去歷史背景，但從1988年到現在，台北縣、新北市政府與中央政府怠惰，沒有讓這幾千、幾萬礦區居民有一條可以遵循的路，呼籲「中央、地方趕快擬定一個讓這些鄉親可以能夠安家立命，而且在他們自己建設的過程裡面，自己擁有私有地，可以申請怎麼樣的合法程序」。