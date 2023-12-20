拚翻轉南台灣！朱立倫下軍令　倒數3週中常會移師高雄嘉義台南

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數24天，國民黨主席朱立倫今（20）日於中常會上宣布，將正式啟動「行動中常會」全力拉抬艱困地區的選情，下週預計在高雄舉辦，接著到嘉義，最後一週至台南舉行，朱立倫表示，「國民黨會展現翻轉台灣的決心，一起加油！」

朱立倫指出，選戰進入最後關鍵3星期，民調趨勢接皆顯示「侯康配」穩健上揚，更出現黃金交叉，會積極努力拚到最後一分鐘一秒鐘，最後勝利就或是國民黨的，這星期六會在凱道進行大造勢，星期天後援總會在台中大型總造勢，由侯友宜後援會總會長王金平號召，就在台中高鐵站旁邊，希望大家共同參與。

除了造勢活動外，朱立倫續指，不分區立委也成立了不分區特攻隊，黨中央成立PK小組，針對專業年輕、充滿戰力，希望對照派系分贓、不具專業的民進黨立委。

「新潮流霸佔各項特權，成為全民公敵」，朱立倫表示，下架新潮流已經成為國民黨、民眾黨、在野力量的共識，大家將持續努力，持續跟公平正義站在一起，最後關投民進黨一定繼續抹黑抹紅，抗中保台牌是最後一招，「但我有信心，台灣民眾知道要公平正義，團結的國民黨面對貪腐的民進黨以及不公不義的新潮流，一起加油！」