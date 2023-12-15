南消二大結合科技設備　辦理山域搜救訓練！

▲台南市消防局第二大隊為有效提升山域救援時效及強化山域搜救專業技巧，在梅嶺風景區辦理山域搜救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於近年國人從事山域活動人數增加，然因體力不支無法自行下山或山中迷途失蹤等意外時有所聞，台南市消防局第二大隊為有效提升山域救援時效及強化山域搜救專業技巧，特於12月13、15日分2梯次，在梅嶺風景區辦理山域搜救訓練。

本次訓練項目包括山難事故指揮體系運用、地圖圖資判讀、手機登山app應用及山難搜索技巧…等，同時運用手機進行搜尋軌跡套疊及空拍機搜索救援…等，藉由消防專業知識結合科技，使山難搜救行動如虎添翼，大大提升搜救效率。

消防局局長李明峯表示:梅嶺地區海拔高度約在500∼1100公尺間，非常適合一般大眾登山健行。但山區氣候瞬息萬變，相關禦寒衣物及食物一定要帶足。在此也呼籲，行前應將路線、行程通知親友，務必於旅途中開啟手機定位、網路與Google Map追蹤等定位功能，以利獲報初期蒐集資訊，確保救援時效，如發生迷途切勿下切溪谷，以免增險遇難。

倘若受困，請循119報案指引求救或在原地待救，沿途樹枝綁做記號或留下痕跡，以供研判、追尋足跡，提高獲救機會。此外，消防局在市長黃偉哲的支持下，各分隊均已購置新式繩索搜救器材，藉由不斷訓練，以維護台南市公共安全，打造安全宜居城市。



第二救災救護大隊長王騰毅表示，梅嶺風景區是轄內重要觀光景點，秉持「以訓養戰」之原則，目的在於精進消防人員山域搜救技能，持續熟悉轄內山林步道路徑及路途狀況，以求日後執行是類勤務得以順利達成任務。