美批准94億元對台軍售　大陸外交部：將對有關企業採取反制措施

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作署16日宣布最新一波對台軍售，將出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期與相關設備，預計總額為3億美元（折合台幣約94億），以強化台灣自我防衛能力。18日，大陸外交部回應，「中國終將統一，也必將統一。我們將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。」

12月18日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。汪文斌表示，美方公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，再次宣布向台灣出售武器，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，無論美方向台灣提供多少武器，都阻止不了中國統一的歷史進程，動搖不了中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。中方敦促美方把堅持一個中國政策，不支持「台獨」等承諾落到實處，停止武裝台灣的危險趨勢，停止製造台海緊張因素，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力以武謀獨。

汪文斌強調，「中國終將統一，也必將統一。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。我們將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。」