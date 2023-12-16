櫻花妹真心話「約會就該男人付錢」　1張照片讓全場秒懂

▲櫻花妹真心話「約會就該男人請」，1張照片讓全場懂了。（圖／翻攝自X／@epopo_chan）

網搜小組／趙蔡州報導

男生女生出門約會，究竟是AA制，還是男生請客，是網路上永遠吵不完的議題。日本正妹えぽぽ近日在X（舊稱推特）貼出一張圖表示，她約會時表面上會說「各付各的」，但內心其實認為「應該男生請客」，原因是她已經為了這場約會花了一大筆錢，貼文一出立刻引發網友熱議。

▲えぽぽ認為，約會應該男生付錢，原因是她為了赴約，事前已經花費了大筆金錢。（圖／翻攝自X／@epopo_chan）

えぽぽ在X貼文表示，她約會時表面上會說各付各的，但內心其實認為應該男生請客，接著她用一張圖片解釋，原來她為了出門約會，事前必須先美髮、皮膚護理、化妝及美甲，加上要精心準備衣服、鞋子與包包等，各種花費至少要28萬日幣（約新台幣6.1萬元），只有天生的E罩杯是不用花錢的。

▲えぽぽ經常在X分享生活美照。（圖／翻攝自X／@epopo_chan）

照片分享後，至今已吸引超過106萬人次觀看，有人不認同えぽぽ的看法，認為就算沒有約會，衣服、鞋子、包包甚至是手機，本來就是えぽぽ會買的東西，還有人說，「相反來說，男生只要戴一個數十萬元（日幣）的手錶就贏了」、「如果男生開車載女生約會，汽車價值千萬，女生應該怎麼辦？」

但也有人表示，如果跟えぽぽ出門約會，一定會心甘情願請客，原因是えぽぽ擁有天然的E奶，有人說，「我想我會花更多錢」、「為什麼E罩杯是零元，因為是天然的嗎」。