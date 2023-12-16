生理期求買巧克力！男友進門「1舉動」妹子心寒：都想分手了

▲原PO生理期不舒服，結果男友一開門就是要錢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶出去約會難免會花到錢，其中就有些人會採AA制。近日有網友發文表示，男友追求她的時候，都會送小點心給她，讓她以為對方是大方的人，怎料當她答應交往後，一切卻變了，「開始要求AA」、非常計較，「我都想分手了！」貼文曝光後，吸引網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「追到手就跟我計較AA」為標題發文，提到男友追求她半年，過程中常會買早餐、送小點心，讓她覺得對方是個既溫暖又大方的人。然而，兩人開始交往後，男友就要求AA制，除了吃飯只付自己的部分，「偶爾要他買點東西都算得很清楚」。

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原PO進一步透露，她生理期來時，請男友幫忙買紅豆湯圓和巧克力，結果對方一到她家，就馬上拿出發票，要她付215元。由於她身上沒零錢、只有200元，因此男友「從進我家到離開短短10分鐘，不斷說你欠我15塊喔！」對此，原PO實在接受不了，不過15元而已，又不是1500元，「計較成這樣，我都想分手了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跟愛計較的在一起，比一個人生活還累」、「現在很計較的人真的不少，所以就算分了，也不能保證下一個不是類似的，或是更會計較的人」、「無法接受真的要分手，因為婚後好壞都會放大10倍」、「趕快跑了，還在想什麼呢」。