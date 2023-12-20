鄰勸戴口罩…遭狂女挖眼揮刀砍刺！「不算殺人」傷害罪判8月

記者黃哲民、黃資真／台北報導

北市一名陳姓女子在2021年疫情嚴峻期間，搭電梯時未戴好口罩，被陳姓女住戶子好意提醒，陳女卻在出電梯時將王女壓制在地，徒手挖眼，持美工刀猛力砍刺，當警方到場時，陳女還在持續踢踹滿臉血王女，遭檢方依殺人未遂罪起訴。今(20)日上午台北地院判決出爐，依傷害罪判刑8月。

▲女住戶被提醒戴好口罩，竟發瘋挖眼、持美工刀砍刺對方。（圖／翻攝自爆料公社）

此案發生在2021年10月15日上午10時，王女搭乘電梯下樓時，好意提醒首次見面的陳姓女住戶戴好口罩，沒想到抵達1樓剛走出電梯時，隨即遭陳女壓倒在地，陳女不斷詭喊：「要讓妳死、讓妳後悔」，同時用手指挖眼、持美工刀瘋狂揮砍，導致王女脖子、臉部、大腿皆有多處刀傷，眼睛也紅腫出血，縫了好幾十針。

至於陳女在當天遭逮捕後，應訊時精神狀態正常，僅坦承因口罩和王女起衝突，但對為何隨身攜帶美工刀一事交代不清，雖經檢察官諭令1萬元交保，後來降保成2千元返家。

▲女子送醫診斷後確定罹患精神疾病，被下令強制住院。（圖／記者張君豪翻攝）



事後陳女被台北市衛生局依《精神衛生法》強制送醫評估精神狀態，並診斷出罹患急性精神疾病，被下令強制住院，台北地檢署檢察官認為，只因被提醒戴口罩，就持利刃攻擊試圖致人於死，造成被害人嚴重身體傷害及心理陰影，甚至引發社會恐慌，事後卻狡辯否認拿刀，態度極為不佳，因此依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑。

今早台北地院判決結果出爐，非以殺人未遂量刑，而是以傷害罪處8月有期徒刑。可上訴。